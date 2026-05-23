Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã phục hồi điều tra vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Quang (23 tuổi, ngụ phường Trung Kiên) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Quang bị bắt sau gần 2 năm bỏ trốn kể từ khi gây án, chém đứt lìa cổ tay trái và gây thương tích nặng vùng vai phải của một nạn nhân ở TP Cần Thơ.

Bị can Lê Văn Quang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 22h ngày 20/5/2024, Lê Văn Quang mang theo dao đến nhà anh N.Đ.M. (ngụ phường Thuận Hưng) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, thấy anh M. đang đứng nói chuyện với người khác, Quang lao vào chém liên tiếp nhiều nhát, khiến nạn nhân bị đứt lìa cổ tay trái và chấn thương nặng vùng vai phải. Gây án xong, Quang mang theo hung khí bỏ trốn khỏi địa phương.

Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, sau khi có kết quả giám định thương tích, Công an quận Thốt Nốt (cũ) đã khởi tố vụ án và phát lệnh truy tìm Quang.

Sau gần 2 năm rà soát, xác minh nhiều đầu mối và phối hợp truy xét, mới đây, tổ công tác Công an TP Cần Thơ phát hiện, bắt giữ Quang khi đối tượng đang lẩn trốn tại TPHCM.

Tại cơ quan điều tra, Quang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.