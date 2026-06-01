Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp với Công an xã Phong Điền bắt giữ Nguyễn Tuấn Toàn (24 tuổi, ngụ xã Phong Điền), nghi phạm thực hiện vụ cướp tài sản của một tài xế xe công nghệ xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm Nguyễn Tuấn Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 27/5, anh Đ.Q.K., tài xế xe mô tô điện Xanh SM, nhận chở một nam thanh niên đón tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ.

Sau khi lên xe, người này liên tục yêu cầu anh K. di chuyển qua nhiều địa điểm. Cụ thể, tài xế chở khách đến khu vực chợ An Cư (phường Ninh Kiều) mua nước uống, sau đó đến chùa Phước An rồi tiếp tục di chuyển theo tỉnh lộ 922, thuộc phường Thới An Đông.

Khi quay về hướng trung tâm TP Cần Thơ, đến khu vực cầu Bà Kè trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông, vị khách bất ngờ dùng vật chưa rõ loại tác động vào vùng hông phía sau bên trái của anh K., đồng thời ôm ghì khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Lợi dụng lúc tài xế mất khả năng chống cự, đối tượng cướp xe mô tô điện trị giá khoảng 40 triệu đồng cùng một số tài sản khác rồi tẩu thoát theo hướng đường Trần Thị Mười.

Do nghi phạm luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển nên anh K. không nhận diện được khuôn mặt, chỉ mô tả người này cao khoảng 1,7m, thể trạng trung bình, da ngăm đen và nói giọng miền Nam.

Tiếp nhận hồ sơ ban đầu từ Công an phường Thới An Đông, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Tuấn Toàn là nghi phạm gây ra vụ cướp. Đến khoảng 15h ngày 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Phong Điền bắt giữ Toàn khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà người thân trên địa bàn xã.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.