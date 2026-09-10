Ngày 10/9, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Huy Tuấn (42 tuổi, ngụ Hà Nội) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa ghi nhận bị cáo đã khắc phục cho bị hại 2 tỷ đồng, đồng thời buộc Tuấn tiếp tục bồi thường hơn 4,4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Tuấn từng là Giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô. Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2020 và đến cuối năm 2023 làm thủ tục giải thể.

Đầu năm 2023, ông Lê Toàn Tr. cùng vợ là bà Trần Thị Bích N. liên hệ Tuấn qua mạng xã hội Zalo, đề nghị bị cáo đứng ra đăng ký mua và làm thủ tục nhập khẩu một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII từ nước ngoài về Việt Nam.

Bị cáo Tuấn tại toà. Ảnh: T.X

Tuấn đồng ý và cho biết có quan hệ quen biết để đăng ký biển số ngoại giao cho xe, giúp giảm chi phí mua ô tô.

Bị cáo chào giá chiếc Rolls-Royce Phantom VIII là 980.000 USD, tương đương khoảng 23 tỷ đồng. Vợ chồng bà N. đồng ý giao dịch.

Ngày 28/2/2023, hai bên lập biên bản thỏa thuận mua bán xe theo thông số, đặc điểm do ông Tr. cung cấp. Thời hạn giao xe chậm nhất vào tháng 4/2024.

Hai ngày sau, ông Tr. hai lần chuyển vào tài khoản của Tuấn tổng cộng hơn 6,417 tỷ đồng để đặt cọc.

Sau khi chuyển tiền, ông Tr. nhiều lần yêu cầu Tuấn cung cấp hồ sơ, hình ảnh chiếc xe và thông tin liên quan nhưng bị cáo không đưa ra được.

Đến ngày 1/7/2023, vợ chồng bà N. yêu cầu Tuấn cam kết thực hiện đúng thỏa thuận. Bị cáo không trực tiếp gặp mà thuê một tài xế Grab giao văn bản cam kết do mình soạn sẵn, có đóng dấu của Chi nhánh Công ty CP VOV USED CAR.

Trong văn bản, Tuấn cam kết thực hiện đúng thỏa thuận và chịu phạt 6,5%/năm trên số tiền đặt cọc nếu giao xe trễ hạn.

Cuối tháng 4/2024, đến thời hạn bàn giao nhưng Tuấn không có xe để giao. Bị cáo nói xe chưa thể nhập về Việt Nam và hứa đến ngày 15/5/2024 sẽ giao.

Để vợ chồng bà N. tiếp tục tin tưởng, Tuấn chủ động chuyển 200 triệu đồng tiền phạt do chậm giao xe.

Ngày 15/5/2024, Tuấn gặp vợ chồng bà N. và tiếp tục cho biết chưa có xe. Bị cáo đề nghị giao một ô tô khác để làm tin nhưng không được chấp nhận. Sau đó, vợ chồng bà N. tố giác vụ việc đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Tuấn khai không có điều kiện nhập khẩu chiếc Rolls-Royce Phantom VIII. Công ty do bị cáo từng làm giám đốc cũng không có chức năng nhập khẩu, kinh doanh dòng xe này.

Tuấn cho biết việc thỏa thuận mua bán xe được thực hiện với tư cách cá nhân, không sử dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam.

Sau khi nhận tiền, bị cáo chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân để trả nợ và chi tiêu.

Ngoài hình phạt 13 năm tù, TAND TP Cần Thơ buộc Nguyễn Huy Tuấn tiếp tục bồi thường cho vợ chồng bị hại hơn 4,4 tỷ đồng.