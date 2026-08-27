Ngày 27/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Huy Tuấn (42 tuổi, ngụ TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuấn bị cáo buộc lừa đảo vợ chồng nữ đại gia nổi tiếng ở TP Cần Thơ.

Bị cáo Tuấn tại toà. Ảnh: H.T

Theo cáo trạng, Nguyễn Huy Tuấn là Giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô. Doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2020. Đến cuối năm 2023, Tuấn làm thủ tục giải thể công ty.

Đầu năm 2023, ông Lê Toàn Tr. cùng vợ là bà Trần Thị Bích N. liên lạc với Tuấn qua mạng xã hội Zalo, đề nghị Tuấn đứng ra đăng ký mua và làm thủ tục nhập khẩu ô tô Rolls-Royce Phantom VIII từ nước ngoài về Việt Nam. Tuấn đồng ý.

Tuấn còn đưa ra thông tin có quan hệ quen biết để đăng ký biển số ngoại giao cho xe, qua đó giúp giảm chi phí mua ô tô. Tuấn chào giá chiếc Rolls-Royce Phantom VIII là 980.000 USD, tương đương khoảng 23 tỷ đồng. Vợ chồng bà N. đồng ý giao dịch.

Ngày 28/2/2023, bà N. và Tuấn lập biên bản thỏa thuận mua bán ô tô Rolls-Royce Phantom VIII theo thông số, đặc điểm do ông Tr. cung cấp. Giá trị giao dịch là 980.000 USD, thời hạn giao xe chậm nhất vào tháng 4/2024.

Ngày 2/3/2023, ông Tr. hai lần chuyển vào tài khoản của Tuấn tổng cộng hơn 6,417 tỷ đồng để đặt cọc mua xe theo thỏa thuận.

Sau khi chuyển tiền, ông Tr. nhiều lần yêu cầu Tuấn cung cấp hồ sơ, hình ảnh xe và các thông tin liên quan đến việc mua xe. Tuy nhiên, Tuấn không cung cấp được.

Đến ngày 1/7/2023, vợ chồng bà N. yêu cầu Tuấn cam kết thực hiện đúng thỏa thuận nhưng bị cáo không trực tiếp gặp mặt.

Sau đó, Tuấn thuê một tài xế Grab (chưa xác định được lai lịch) giao văn bản cam kết do mình soạn sẵn, có đóng dấu của Chi nhánh Công ty CP VOV USED CAR.

Nội dung cam kết thể hiện Tuấn sẽ thực hiện đúng thỏa thuận, đồng thời chịu khoản phạt 6,5%/năm trên số tiền nhận đặt cọc nếu giao xe trễ hạn.

Cuối tháng 4/2024, đến thời hạn bàn giao xe nhưng không có ô tô như cam kết. Tuấn nói với ông Tr. rằng xe chưa thể nhập về Việt Nam và hứa đến ngày 15/5/2024 sẽ giao xe.

Để vợ chồng bà N. tiếp tục tin tưởng, đồng ý gia hạn và chờ đợi, Tuấn chủ động chuyển trả 200 triệu đồng tiền phạt do chậm giao xe.

Ngày 15/5/2024, Tuấn gặp vợ chồng bà N., tiếp tục cho biết chưa có xe và đề nghị giao một ô tô khác để làm tin. Tuy nhiên, vợ chồng bà N. không đồng ý và tố giác hành vi của Tuấn đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Tuấn khai không có điều kiện nhập khẩu xe. Công ty của bị cáo cũng không có chức năng nhập khẩu, kinh doanh dòng xe Rolls-Royce Phantom VIII.

Theo lời khai của Tuấn, khi thỏa thuận mua bán xe với vợ chồng bà N., bị cáo thực hiện với tư cách cá nhân, không sử dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam.

Sau khi nhận tiền, Tuấn chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa hôm nay, do luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt, Tuấn đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.