Ngày 19/8, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Võ Trường Hùng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang, 18 năm tù và Trần Xuân Mãi, cựu Kế toán trưởng công ty này, 15 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, với tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bị cáo Nguyễn Quốc Trưởng, cựu Giám đốc Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ, bị phạt 10 năm tù; Huỳnh Quốc Huy, cựu nhân viên Phòng Kinh doanh khách hàng, 6 năm tù; Phạm Vũ Huy, cựu Trưởng phòng Kinh doanh khách hàng, 5 năm tù và Phạm Thị Ngọc Diễm, cựu nhân viên hỗ trợ kinh doanh, 3 năm tù.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Thiện Chí

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang có trụ sở tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (cũ), hoạt động trong lĩnh vực mua bán, chế biến và xuất khẩu lương thực, thực phẩm. Do kinh doanh thua lỗ kéo dài, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị TAND tỉnh Hậu Giang tuyên bố phá sản ngày 22/9/2020.

Cuối tháng 3/2014, dù công ty đã mất cân đối tài chính, lượng hàng tồn kho thực tế không đủ bảo đảm nghĩa vụ trả nợ, Võ Trường Hùng với cương vị tổng giám đốc vẫn chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn mới tại Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ.

Để tạo tài sản bảo đảm cho khoản vay, Hùng chỉ đạo Trần Xuân Mãi lập báo cáo nhập - xuất - tồn ngày 24/3/2014 với số liệu không đúng thực tế. Theo đó, lượng gạo tồn kho tại Xí nghiệp số 1 và 3 được nâng từ 108.965kg lên gần 8,7 triệu kg, tương ứng giá trị hàng hóa khoảng 70,5 tỷ đồng.

Hùng còn ký hợp đồng mua bán với Công ty Vịnh Trà, đồng thời chỉ đạo lập các chứng từ giao nhận hàng hóa, thanh lý hợp đồng và tài liệu liên quan để hoàn thiện hồ sơ vay.

Thực hiện chỉ đạo của Hùng, Trần Xuân Mãi trực tiếp lập, ký xác nhận các báo cáo nhập - xuất - tồn và chứng từ kế toán với số liệu sai thực tế. Mãi không kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng hóa tồn kho nhưng vẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn có thông tin gian dối để ngân hàng xem xét, giải ngân.

Bị cáo Nguyễn Quốc Trưởng tại toà. Ảnh: Thiện Chí

Đối với nhóm bị cáo thuộc ngân hàng, cáo trạng xác định, Nguyễn Quốc Trưởng, Huỳnh Quốc Huy, Phạm Vũ Huy và Phạm Thị Ngọc Diễm là những người được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định, kiểm soát, phê duyệt và kiểm tra khoản vay tại OceanBank chi nhánh Cần Thơ.

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo này đã không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ OceanBank trong quá trình cấp tín dụng.

Việc thẩm định, kiểm tra tài sản bảo đảm không được thực hiện đầy đủ; kiểm tra thực tế hàng hóa chỉ mang tính hình thức, không cân đo, kiểm đếm hoặc đối chiếu độc lập với số liệu thực tế.

Các bị cáo còn tham gia phê duyệt, kiểm soát và giải ngân khoản vay khi hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện. Khoản vay được giải ngân vượt tỷ lệ tài trợ được phê duyệt và chấp thuận cho khách hàng bổ sung chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn sau giải ngân, dẫn đến việc khoản vay không được kiểm soát theo đúng quy định.

Cáo trạng cáo buộc, hành vi sử dụng hồ sơ vay vốn có nội dung gian dối của Hùng và Mãi, cùng với việc thực hiện không đúng quy định về hoạt động cấp tín dụng của Trưởng, Huỳnh Quốc Huy, Phạm Vũ Huy và Diễm, đã dẫn đến việc OceanBank - chi nhánh Cần Thơ đã giải ngân 35,6 tỷ đồng dựa trên tài sản bảo đảm được kê khai không đúng thực tế.

Theo Kết luận giám định tư pháp về tài chính, khoản vay trên phát sinh dư nợ gốc và lãi hơn 79 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.