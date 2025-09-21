VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tiến bộ quốc tế - Công ty AIC), ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) cùng 14 bị can về tội “Vi phạm quy định đấu thầu”.

Trước đó, bị can Nhàn đã bị đưa ra xét xử ở 5 vụ án khác, với tổng hợp hình phạt mức án là 30 năm tù.

Ngoài bà Nhàn, còn có các bị can Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC); Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM); Trương Sỹ Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình); Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM) và Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC) đang bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Dù các bị can vắng mặt nhưng cơ quan tố tụng đã thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền bào chữa cho họ. Nếu các bị can không ra đầu thú sẽ bị xem là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: AIC

Theo cáo buộc, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trong cả nước nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Tại TPHCM, từ năm 2012-2017, bà Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban Quản lý dự án 1 - Công ty AIC) phụ trách các gói thầu lĩnh vực giáo dục; Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu lĩnh vực y tế, sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm “quân xanh”, thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và một số đơn vị chủ đầu tư.

Hồ sơ dự thầu của các công ty “quân xanh" được bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn, cố ý để nhiều tiêu chí không đạt yêu cầu, bỏ giá cao để bị loại. Riêng báo cáo tài chính của Công ty AIC được chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để trúng thầu.

Bằng thủ đoạn này, AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực: giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói) tại TPHCM. Trong đó, 171 gói thầu (131 giáo dục và 40 y tế) gây thiệt hại cho nhà nước hơn 145 tỷ đồng.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM “bắt tay” với AIC

Để Công ty AIC trúng 134 gói thầu trong lĩnh vực giáo dục, phía chủ đầu tư là các cựu lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM gồm Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở), Lê Phương Nga và lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu 2005; can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, chỉ định thầu định giá và tư vấn trái quy định, thành lập tổ chuyên gia đấu thầu không đúng tiêu chuẩn, không hoạt động, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trái quy định...

Trước khi triển khai các gói thầu tại Sở GD&ĐT TPHCM, Hoàng Thị Thúy Nga cùng nhân viên đã liên hệ lãnh đạo Sở xin được gặp. Sau đó, bà Nga và nhân viên đến gặp ông Lê Hồng Sơn, ông Lê Hoài Nam và chuyên viên Trần Trọng Nhơn Hòa để tặng quà, nhờ giúp đỡ để AIC được trúng thầu.

Cáo trạng xác định ông Lê Hồng Sơn có hành vi can thiệp vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 134 gói thầu mua sắm thiết bị trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có 131 gói thầu gây thiệt hại 142,6 tỉ.

Trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị năm 2012 do Văn phòng Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư, ông Sơn đã ký chỉ định thầu định giá và tư vấn trái quy định, thành lập tổ chuyên gia đấu thầu không đúng tiêu chuẩn, không hoạt động, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trái quy định, không bảo đảm tính công bằng, minh bạch… gây thiệt hại 763 triệu đồng cho nhà nước.

Đối với gói thầu do Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) làm chủ đầu tư, trước khi có chủ trương giao Phòng thực hiện, bà Vũ Ngọc Thu (Trưởng Phòng GD&ĐT quận 5) được ông Sơn gặp riêng, thông báo việc phòng sẽ được lựa chọn thí điểm gói thầu này.

Sau đó, bà Thu tiếp tục được bà Huỳnh Thị Thảo (Chủ tịch UBND quận 5) thông báo qua điện thoại rằng ông Hứa Ngọc Thuận (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) đã trao đổi về việc giao gói thầu cho Phòng GD&ĐT quận 5 thực hiện.

Thông qua giới thiệu của ông Hòa, bà Thu gặp và biết Phúc, sau đó bà Thu đã đồng ý để Phúc hướng dẫn Phòng GD&ĐT quận 5 làm thủ tục đấu thầu; chỉ đạo Vũ Quốc Cường (chuyên viên của Phòng) phối hợp với Phúc để thực hiện các thủ tục đấu thầu.

Cường biết Phúc là người của Công ty AIC, mặc dù chưa có kết quả đấu thầu nhưng vẫn phối hợp và tiếp nhận thông tin và các thủ tục đấu thầu do Phúc cung cấp qua email. Cáo trạng xác định gói thầu này nhà nước thiệt hại 4,2 tỉ đồng.

Đối với 129 gói thầu mua sắm trực tiếp do Phòng GD&ĐT 23 quận, huyện và 89 trường THPT làm chủ đầu tư, gây thiệt hại 137,5 tỷ đồng, cáo trạng xác định ông Sơn là người ký các văn bản tham mưu.