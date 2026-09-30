Ngày 30/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hùng (SN 1976, cựu giảng viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân) 22 năm tù về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua dâm người dưới 18 tuổi; Đỗ Tấn Phúc (cựu cán bộ Công an quận 4 cũ, TPHCM) 17 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, 12 bị cáo khác nhận từ 12-18 năm tù về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2023, Phúc thuê 3 căn hộ tại chung cư ở phường Xóm Chiếu (TPHCM) để cho thuê lại và phục vụ việc sử dụng ma túy.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Sau đó, Phúc thuê Nguyễn Thanh Nghĩa, Đỗ Quang Minh, Trần Lê Tâm và Lê Danh Thiện quản lý, dọn dẹp các căn hộ. Phúc cung cấp số điện thoại và tài khoản Telegram của Sói (chưa rõ lai lịch), là người chuyên cung cấp ma túy, cho Tâm, Minh và Thiện để liên hệ khi khách có nhu cầu mua ma túy.

Riêng Nghĩa còn được Phúc cho góp vốn kinh doanh một căn hộ với điều kiện mỗi tháng phải chi cho Phúc 15 triệu đồng tiền “bảo kê”.

Đến tháng 7/2023, Phúc giao cho Dương Thị Thanh Huyền (quê Cần Thơ) quản lý một căn hộ. Đổi lại, Huyền phải chi cho Phúc 15 triệu đồng mỗi tháng tiền “bảo kê”.

Giữa tháng 9/2023, Phúc góp vốn với Đặng Quang Vinh và Nguyễn Trung Hiếu thuê thêm một căn hộ tại chung cư trên để kinh doanh theo hình thức tương tự các căn hộ trước đó.

Khoảng 20h ngày 21/10/2023, Phạm Văn Hùng gọi điện cho Phạm Phương Vi (lao động tự do) đặt vấn đề mua dâm. Do Vi bận, Hùng nhờ giới thiệu người khác để cùng sử dụng ma túy và quan hệ tình dục.

Vi giới thiệu Nguyễn Thị Mỹ Miều cho Hùng. Miều đưa ra mức giá 6 triệu đồng cho một lần, Hùng đồng ý và nhờ Vi lựa chọn địa điểm.

Sau đó, Vi liên lạc với Đỗ Quang Minh để đặt căn hộ. Minh tiếp tục liên hệ với Dương Thị Thanh Huyền lấy phòng cho khách. Tiếp đó, khi Hùng yêu cầu mang ma túy đến, Vi liên lạc với Trần Lê Tâm để đặt ma túy cho Hùng. Tâm liên hệ với Sói, đề nghị đưa ma túy đến căn hộ chung cư giao cho Hùng.

Nhận được ma túy, Hùng đưa cho Miều rồi cùng sử dụng. Sau đó, Miều đề nghị Hùng mua thêm bóng cười. Cả hai tiếp tục sử dụng các chất này trong căn hộ.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Miều xin về. Khi Hùng yêu cầu giới thiệu thêm một phụ nữ khác, Miều giới thiệu Nguyễn Ngọc Anh T. (SN 2008) cho Hùng và nhận tiền môi giới 1 triệu đồng, chia cho Vi 500.000 đồng.

Khoảng 10h30 ngày 22/10/2023, Vi nhận được cuộc gọi từ Hùng thông báo T. bất tỉnh và yêu cầu đến xử lý. Vi liền báo cho Tâm; Tâm tiếp tục thông tin cho Nghĩa. Sau đó, Nghĩa cử người đến căn hộ kiểm tra và phát hiện T. nằm bất tỉnh trên nền nhà, có dấu hiệu tím tái.

Nhận được tin, Miều cũng có mặt tại hiện trường và nhờ anh Phạm Ngọc P. chở T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do T. đã tử vong, anh P. đã đến cơ quan công an trình báo. Kết quả xác định T. tử vong do ngộ độc ma túy.

Sau khi vụ việc xảy ra, Huyền đã dọn dẹp và di chuyển các trang thiết bị phục vụ việc sử dụng ma túy nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.