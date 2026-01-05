Viện KSND vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Hùng (49 tuổi, cựu giảng viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua dâm người dưới 18 tuổi”; Đỗ Tấn Phúc (cựu cán bộ Công an quận 4 (cũ), TPHCM) và Nguyễn Thanh Nghĩa (41 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TPHCM) cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Phạm Phương Vi (21 tuổi, ngụ Lâm Đồng) Nguyễn Thị Mỹ Miều (20 tuổi, ngụ Cà Mau) cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và "Môi giới mại dâm".

Liên quan đến vụ án, 9 bị can khác bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2023, Phúc thuê 3 căn hộ tại chung cư Icon56 (phường Xóm Chiếu, TPHCM) để cho thuê lại và phục vụ việc sử dụng ma túy. Sau khi thuê, Phúc cho sửa chữa, lắp đặt các trang thiết bị như loa, đèn, hệ thống cách âm… nhằm đáp ứng nhu cầu của khách thuê.

Sau đó, Phúc thuê Nguyễn Thanh Nghĩa, Đỗ Quang Minh, Trần Lê Tâm và Lê Danh Thiện quản lý, dọn dẹp các căn hộ. Phúc cung cấp số điện thoại và tài khoản Telegram của Sói (chưa rõ lai lịch), là người chuyên cung cấp ma túy, cho Tâm, Minh và Thiện để liên hệ khi khách có nhu cầu mua ma túy.

Đối với bị can Nguyễn Thanh Nghĩa, ngoài vai trò quản lý, Nghĩa còn được Phúc cho góp vốn kinh doanh một căn hộ với điều kiện mỗi tháng phải chi cho Phúc 15 triệu đồng tiền “bảo kê”. Số tiền thu được sau khi trừ chi phí sẽ được chia đều cho Phúc và Nghĩa.

Đến tháng 7/2023, Phúc giao cho Dương Thị Thanh Huyền (quê Cần Thơ) quản lý một căn hộ; đổi lại, Huyền phải chi cho Phúc 15 triệu đồng mỗi tháng tiền “bảo kê”.

Giữa tháng 9/2023, Phúc góp vốn với Đặng Quang Vinh và Nguyễn Trung Hiếu thuê thêm một căn hộ tại chung cư Icon56 để kinh doanh theo hình thức tương tự các căn hộ trước đó.

Khoảng 20h ngày 21/10/2023, Phạm Văn Hùng gọi điện cho Phạm Phương Vi đặt vấn đề mua dâm. Do Vi bận, Hùng nhờ giới thiệu người khác để cùng sử dụng ma túy và quan hệ tình dục. Vi sau đó giới thiệu Nguyễn Thị Mỹ Miều cho Hùng; Miều đưa ra mức giá 6 triệu đồng cho một lần, Hùng đồng ý và nhờ Vi lựa chọn địa điểm.

Sau đó, Vi liên lạc với Đỗ Quang Minh để đặt căn hộ. Minh tiếp tục liên hệ với Dương Thị Thanh Huyền lấy phòng cho khách. Tiếp đó, Hùng yêu cầu Vi mang ma túy đến. Vi đồng ý và liên lạc với Trần Lê Tâm để đặt ma túy cho Hùng. Nhận yêu cầu, Tâm liên hệ với Sói, đề nghị đưa ma túy đến chung cư Icon56 giao cho Hùng.

Nhận được ma túy, Hùng đưa cho Miều rồi cùng sử dụng. Sau đó, Miều đề nghị Hùng mua thêm bóng cười. Cả hai tiếp tục sử dụng các chất này trong căn hộ.

Đến khoảng 6h cùng ngày, Miều xin về. Hùng tiếp tục yêu cầu Miều giới thiệu thêm một phụ nữ khác. Miều sau đó giới thiệu Nguyễn Ngọc Anh T. (sinh năm 2008) cho Hùng và nhận tiền môi giới 1 triệu đồng, trong đó chia cho Vi 500.000 đồng.

Khoảng 10h30 ngày 22/10/2023, Vi nhận được cuộc gọi từ Hùng thông báo T. bất tỉnh và yêu cầu đến xử lý. Vi liền báo cho Tâm; Tâm tiếp tục thông tin cho Nghĩa. Sau đó, Nghĩa cử người đến căn hộ kiểm tra và phát hiện T. nằm bất tỉnh trên nền nhà, có dấu hiệu tím tái.

Nhận được tin, Miều cũng có mặt tại hiện trường và nhờ anh Phạm Ngọc P. chở T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do T. đã tử vong, anh P. đã đến cơ quan công an trình báo. Kết quả xác định T. tử vong do ngộ độc ma túy.

Sau khi vụ việc xảy ra, Huyền đã dọn dẹp và di chuyển các trang thiết bị phục vụ việc sử dụng ma túy nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Hùng không thừa nhận việc có quan hệ tình dục với Miều và T.