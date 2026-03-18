Ngày 18/3, theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân T. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau nhiều vùng bẹn trái sau khi bị một thanh sắt đập trực tiếp vào khu vực này.

Hình ảnh chụp CT cho thấy vị trí tắc động mạch trước khi phẫu thuật, Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận thấy chân trái của bệnh nhân có dấu hiệu thiếu máu cấp tính với biểu hiện mất mạch ngoại vi, chi lạnh và đau nhiều. Nhận định đây là tổn thương mạch máu lớn, người bệnh nhanh chóng được chỉ định thực hiện chụp cắt lớp vi tính (CT) mạch máu để đánh giá chính xác tổn thương.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch chậu ngoài và động mạch đùi chung trái do chấn thương mạch, làm gián đoạn dòng máu nuôi dưỡng toàn bộ chi dưới bên trái. Đây là tình trạng rất nguy hiểm, nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn đến hoại tử chi, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân T. được thăm khám sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Ngay sau khi hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định tiến hành mổ cấp cứu nhằm tái lập lưu thông mạch máu. Trong suốt quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định đoạn động mạch chậu ngoài và động mạch đùi chung trái bị tổn thương nặng, không thể bảo tồn. Ê-kíp đã tiến hành thay thế đoạn mạch bị tổn thương bằng tĩnh mạch hiển của chính bệnh nhân theo kỹ thuật đảo chiều, giúp tái tạo lại dòng chảy động mạch xuống chi dưới. Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương, chính xác và thành công. Sau khi tái thông mạch máu, dòng máu lưu thông trở lại chi dưới trái, mạch ngoại vi được phục hồi rõ rệt. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, chi trái ấm, mạch bắt rõ, không ghi nhận biến chứng.