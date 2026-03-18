Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang) cho biết, ngày 17/3 cấp cứu một trường hợp vỡ đại tràng do biến chứng ung thư trực tràng trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân là ông N.X.Đ. (sinh năm 1963), nhập viện với các triệu chứng đau bụng tăng dần, rối loạn đại tiện và diễn biến nhanh chóng trở nặng.

Qua thăm khám và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ đại tràng sigma do biến chứng của ung thư trực tràng, kèm nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng nghiêm trọng. Đây là biến chứng nặng đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Kíp mổ tiến hành mổ cấp cứu cho người bệnh. Ảnh: BVCC

10 ngày trước đó, ông Đ. từng đến khám tại bệnh viện và được phát hiện có khối u trực tràng cách rìa hậu môn khoảng 10cm, gây hẹp gần toàn bộ lòng trực tràng. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư trực tràng. Tuy nhiên, người bệnh đã không tiến hành điều trị ngay theo chỉ định của bác sĩ.

Trước tình thế cấp bách, kíp trực đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu. Ông Đ. được tiến hành phẫu thuật triệt căn, cắt đoạn đại trực tràng và nối thấp, đồng thời xử lý ổ nhiễm trùng trong ổ bụng. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân dần ổn định và được theo dõi, điều trị tích cực.

Từ trường hợp này, các bác sĩ chuyên khoa ung bướu khuyến cáo ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa, có thể tiến triển nhanh và gây biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Việc trì hoãn điều trị dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể khiến bệnh chuyển nặng, làm giảm cơ hội sống. Người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị và tái khám đúng hẹn, tránh tâm lý chủ quan.