Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông (Phú Thọ) cho biết, trong 2 ngày liên tiếp, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc của đơn vị đã tiếp nhận hai trường hợp sốc phản vệ độ III nguy kịch do tự ý tiêm truyền thuốc tại nhà. Cả hai bệnh nhân đều được cấp cứu kịp thời và đang dần ổn định.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.T.M (68 tuổi, xã Hiền Quan). Trước đó, bà M. bị ngã và được chẩn đoán rạn xương sườn tại một phòng khám tư. Ba ngày sau, thấy mệt nhiều, bệnh nhân gọi người đến truyền dịch tại nhà.

Khoảng một giờ sau khi truyền, bà M. đột ngột rét run, da xanh tái, khó thở và mệt lả. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt còn 80/43 mmHg. Xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao (ALT 422 U/L, AST 248 U/L), chức năng thận suy giảm, dấu hiệu thiếu oxy mô.

Các bác sĩ chẩn đoán bà M. sốc phản vệ độ III do thuốc không xác định và xử trí khẩn cấp theo phác đồ, sử dụng thuốc vận mạch. Sau 3 giờ điều trị tích cực, tình trạng của bà cải thiện rõ rệt. Sau 3 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến sớm xuất viện.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Ảnh: TTYTCC

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân N.T. (78 tuổi, xã Vạn Xuân), có tiền sử tăng huyết áp. Do cảm thấy mệt, bà T. gọi người đến truyền đạm tại nhà. Sau khoảng 3 giờ, người bệnh xuất hiện nôn nhiều, da xanh tái, trống ngực, mệt lả.

Khi nhập viện, huyết áp bà T. tụt còn 85/50 mmHg, men gan tăng cao (ALT 193 U/L, AST 405 U/L), chức năng thận suy giảm. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ độ III nghi do thuốc trên nền tăng huyết áp và tuổi cao. Sau khi được xử trí adrenalin và hồi sức tích cực, sức khỏe của bà ổn định sau 2 ngày điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc, dịch truyền khi không có chỉ định của bác sĩ; không dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc nghe theo truyền miệng về việc truyền dịch, đạm tại nhà.

Sốc phản vệ có thể xảy ra rất nhanh, diễn biến nặng chỉ trong vài phút đến vài giờ và đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, các chuyên gia nhấn mạnh, mọi chỉ định tiêm truyền phải do bác sĩ chuyên môn thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện cấp cứu.