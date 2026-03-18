Ngày 18/3, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc, cơ sở khám chữa bệnh và trạm y tế xã, phường tăng cường chấn chỉnh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật và hỗ trợ cộng đồng.

Sở Y tế Đồng Nai yêu cầu chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo. Ảnh: A.X

Theo Sở Y tế, thời gian qua nhiều tổ chức trong và ngoài tỉnh đã triển khai các chương trình khám chữa bệnh miễn phí, góp phần giúp người dân khó khăn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, một số đơn vị tổ chức quá nhiều đợt khám trong thời gian ngắn, chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và vận động người dân tham gia quá mức. Đáng chú ý, xuất hiện tình trạng lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo để thu dung người có thẻ bảo hiểm y tế, tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm.

Trước thực trạng này, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về ý nghĩa của hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo; đồng thời cảnh giác với các hành vi lợi dụng để lừa đảo, trục lợi. Việc phổ biến chính sách bảo hiểm y tế cũng cần được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ quyền lợi, tránh bị lợi dụng.

Các đơn vị tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo phải tuân thủ đầy đủ quy định, chỉ triển khai khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đồng thời đảm bảo điều kiện về chuyên môn, nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh và quản lý chất thải y tế phải được thực hiện nghiêm.

Sở Y tế cũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với địa phương để xác định đúng đối tượng thụ hưởng, tránh tổ chức tràn lan hoặc vận động quá mức, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến quyền lựa chọn dịch vụ y tế của người dân. Sau mỗi đợt khám, các đơn vị phải báo cáo kết quả về Sở Y tế trong vòng 10 ngày.

Trạm y tế xã, phường cần chủ động tham mưu chính quyền địa phương tổ chức hoạt động phù hợp nhu cầu thực tế, đồng thời tăng cường giám sát. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc trục lợi, các đơn vị phải kịp thời báo cáo để xử lý.