Chiều nay (28/9), tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại Yên Bái (cũ), đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng (SN 1984), cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ, nay là tỉnh Lào Cai) mức án 16-17 năm 6 tháng tù .

Bị cáo Đinh Tiến Hùng bị truy tố về các tội Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Tại phiên tòa lần này, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng thừa nhận đã từng tường trình sai sự thật, đến nay, bị cáo nhận tội. Bị cáo Hùng thừa nhận cáo buộc của VKSND Tối cao.

Theo cáo buộc, vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng (tỉnh Yên Bái cũ) nhằm thu hồi 10 tỷ đồng đã góp vốn, từ tháng 7-12/2020 các bị cáo: Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy), Nguyễn Mạnh Hùng (ở Hà Nội), Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) đã bàn bạc thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại đây.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Theo thỏa thuận, các bị cáo phân chia lợi nhuận theo phương thức: Bị cáo Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3, còn lại 2/3 thuộc về Công ty Tuyên Huy (của bị cáo Nguyễn Văn Hậu) và Nguyễn Mạnh Hùng.

Cáo buộc cho rằng, các bị cáo đã lợi dụng việc thi công làm đường, xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường, nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

VKSND Tối cao cho rằng, các bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng, được xác định là 1.816 kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ, cùng toàn bộ số đá chứa quặng chì - kẽm khai thác trái phép là 1.073 tấn, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 năm đến 18 năm 6 tháng.

Theo nội dung cáo trạng, ngày 7/11/2023, TAND tỉnh Yên Bái (cũ) đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, HĐXX nhận định và tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng không phạm tội. Bản án này đã bị VKSND tỉnh Yên Bái (cũ) ra quyết định kháng nghị phúc thẩm.

Ngày 30/10/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thảm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại, trong đó có nguyên nhân chính là việc HĐXX TAND tỉnh Yên Bái Đinh Tiến Hùng không phạm tội, cần kiến nghị TAND Tối cao xem xét, kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của lãnh đạo TAND tỉnh Yên Bái và các cá nhân có liên quan.

Quá trình điều tra lại, ông Hùng khai, trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án, tại TAND tỉnh Yên Bái (cũ), ông Hùng đã liên hệ, đưa 500 triệu đồng cho thư ký tòa để xin được hưởng án treo.

Nhưng thư ký tòa không thừa nhận nội dung này. VKSND Tối cao cho rằng, thông tin này có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển thông tin trên đến Cơ quan điều tra thuộc VKSND tối cao giải quyết theo thẩm quyền.