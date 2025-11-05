Ngày 5/11, phiên tòa xét xử vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman tiếp tục với phần tranh luận. Trong số 136 người bị cáo buộc phạm tội Đánh bạc có ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ).

Theo cáo buộc, tháng 6/2022, ông Ngô Ngọc Đức mở thẻ tại King Club với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2-6/2024, bị cáo đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD (khoảng 110 tỷ đồng). Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD (khoảng 6 tỷ đồng).

Tại tòa, ông Đức trình bày: Năm 2022, bị cáo được cử đi học tại Hà Nội. Khi đó, bị cáo được mời uống cà phê tại sảnh khách sạn Pullman. Ngồi uống cà phê, thấy nhiều người ra vào King Club chơi đánh bạc nên ông cũng tò mò vào chơi thử. Vì ở xa nên sau lần đi học ở Hà Nội, bị cáo chỉ đến King Club để chơi vào cuối tuần. Sau khi nghỉ công tác, có nhiều thời gian, ông Đức đến khách sạn Pullman để đánh bạc thường xuyên hơn và chủ yếu chơi Slot và Roulette.

Theo lời khai của ông Ngô Ngọc Đức, có lần bị cáo mang theo 200.000 USD (hơn 5 tỷ đồng) để đến đánh bạc tại khách sạn Pullman. “Bị cáo đánh bạc và bị thua. Thời gian đầu, trong túi có 50-70 triệu thì bị cáo đến King Club để đánh bạc. Sau đó hết tiền thì bị cáo vay tiền để đánh bạc”, ông Đức khai.

Vẫn theo lời khai của ông Ngô Ngọc Đức, bị cáo có lúc vay tiền bạn bè, cũng có khi "vay nóng" của người cùng chơi đánh bạc tại King Club. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo ý thức được hành vi của mình là sai trái, đã khắc phục số tiền 50 triệu đồng.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức tại tòa. Ảnh: CTV

Khi được tự bào chữa cho mình, ông Đức thừa nhận hành vi của mình là sai khi đánh bạc trong casino chỉ dành cho người nước ngoài. Bị cáo bày tỏ sự ân hận, xấu hổ, gửi lời xin lỗi đến các cơ quan nơi bị cáo từng công tác, đặc biệt là tới gia đình, họ hàng vì đã mang đến nỗi buồn, sự xấu hổ cho người thân.

“Sau khi bị tạm giam gần 6 tháng, gia đình bị cáo hết sức khó khăn. Hiện bị cáo có mẹ già bị bệnh rất nặng và đột quỵ não, 3 năm nay nằm một chỗ, bị cáo phải chăm sóc”, ông Đức trình bày.

Trình bày về hành vi phạm tội của mình, bị cáo Đức bào chữa rằng, ban đầu là do tò mò, sau đó bị ham. Bị cáo chơi một mình, không lôi kéo bất kỳ ai tham gia.

Với số tiền của bị cáo Đức dùng để đánh bạc tại King Club, đại diện VKS đánh giá là hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Về việc này, bị cáo mong muốn được xem xét rằng, đây là số tiền cộng dồn nên con số mới lớn như vậy.

Theo trình bày của ông Ngô Ngọc Đức, bị cáo đã rất ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.