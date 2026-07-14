Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan, trong số 31 người bị đề nghị truy tố có ông Lê Ngọc Hưng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai).

Hai cựu lãnh đạo bị cáo buộc phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, giai đoạn 2015-2020, sau khi mua quặng sắt của VTM, 11 doanh nghiệp được UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Công Thương cấp phép xuất khẩu với tổng hạn ngạch 3,075 triệu tấn, trên tổng số hơn 5,775 triệu tấn quặng đã mua từ VTM.

Cơ quan điều tra xác định, với cương vị Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Ngọc Hưng biết Sở Công Thương không kiểm tra thực tế nhu cầu quặng sắt trong nước cũng như điều kiện xuất khẩu của các doanh nghiệp theo quy định, nhưng vẫn ký các văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp hạn ngạch xuất khẩu.

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Ngoài ra, dù biết hồ sơ chưa đáp ứng quy định, ông Lê Ngọc Hưng vẫn thay mặt UBND tỉnh Lào Cai ký văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp hạn ngạch xuất khẩu quặng sắt cho các doanh nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý khoáng sản và việc thực thi chủ trương, chính sách của Chính phủ đối với khoáng sản thô.

Đổi lại, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh bị cáo buộc nhận 355 triệu đồng tiền "cảm ơn" từ đại diện các doanh nghiệp.

Đối với ông Đỗ Trường Giang, cơ quan điều tra xác định với cương vị Giám đốc Sở Công Thương, ông đã chỉ đạo Phòng Kỹ thuật tạo điều kiện để các doanh nghiệp được xuất khẩu quặng sắt. Theo đó, Hoàng Văn Thuân, Trưởng phòng Kỹ thuật, và Trần Trọng Trang, chuyên viên, không kiểm tra thực tế nhu cầu quặng sắt trong nước và điều kiện xuất khẩu theo quy định, mà tham mưu để ông Giang báo cáo UBND tỉnh, đề xuất Phó chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản gửi Bộ Công Thương xin cấp hạn ngạch xuất khẩu.

Ông Giang bị cáo buộc nhận 500 triệu đồng tiền "cảm ơn" từ đại diện các doanh nghiệp. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của các bị can đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý khoáng sản và việc thực thi chủ trương, chính sách của Chính phủ đối với khoáng sản thô.

Trục lợi tiền tỷ từ mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Ngọc Khiêm, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Cáp treo Fansipan Sa Pa, bị cáo buộc ba lần nhận của Lê Xuân Định tổng cộng 4,25 tỷ đồng và 100.000 USD để hỗ trợ Công ty An Bình xin hạn ngạch xuất khẩu quặng sắt.

Theo kết luận điều tra, ông Khiêm đã lợi dụng mối quan hệ với ông Nguyễn Văn Vịnh, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, để tác động đến ông Lê Ngọc Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, và ông Đỗ Trường Giang, Giám đốc Sở Công Thương, nhằm thúc đẩy UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp hạn ngạch xuất khẩu quặng cho Công ty An Bình mà không kiểm tra điều kiện theo quy định.

Từ số tiền nhận được, ông Khiêm bị cáo buộc đưa 100 triệu đồng cho ông Hưng, 50 triệu đồng cho ông Giang và hưởng lợi 4,1 tỷ đồng cùng 100.000 USD (quy đổi khoảng 6,1 tỷ đồng). Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Khiêm có dấu hiệu phạm tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Đối với đại diện 11 doanh nghiệp đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian đưa tiền cho ông Hưng và ông Giang sau khi được cấp hạn ngạch xuất khẩu, cơ quan điều tra cho rằng đây là khoản "cảm ơn" phát sinh sau sự việc, không có thỏa thuận từ trước và giá trị không lớn nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.