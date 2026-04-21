Tại tòa, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Thiện (SN 1978, cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ, Hà Nội) mức án 6 năm - 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Người cùng sử dụng ma túy với bị cáo Thiện là Lại Quốc Việt (SN 1991, trú xã Hương Sơn, Hà Nội) bị đại diện VKS đề nghị mức án 7 năm 6 tháng - 8 năm tù về cùng tội danh.

Theo cáo buộc, tối 7/6/2025, sau khi đi ăn và hát karaoke, ông Phạm Quang Thiện rủ Lại Quốc Việt đi sử dụng ma túy. Khi đó, Việt liên hệ với chủ quán Hoàng Kim ở đường Vũ Lăng, thôn Tự Khoát, xã Thanh Trì, Hà Nội để đặt phòng, hỏi mua ma túy kẹo và Ketamine với giá 3,7 triệu đồng và yêu cầu quán bố trí 2 nhân viên nữ để phục vụ.

Sau khi thanh toán 7 triệu đồng (cả tiền phòng), khoảng 23h30 cùng ngày, ông Thiện đến quán Hoàng Kim và được nhân viên dẫn lên phòng ở tầng 3.

Trong phòng khi đó đã có sẵn loa, đèn chiếu, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút. Sau đó nhân viên mang 2 viên thuốc lắc và nửa chỉ ma túy Ketamine vào phòng để lên đĩa để Thiện và Việt cùng sử dụng. Trong khi ông Thiện cùng Việt và 2 nữ nhân viên đang “bay lắc” thì lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, bắt quả tang.

Bị cáo Thiện tại tòa. Ảnh: PA

Quá trình điều tra, Phạm Quang Thiện khai do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc “đi bay” tại quán Hoàng Kim. Trong khi đó, bị cáo Lại Quốc Việt khẳng định, ông Thiện là người khởi xướng rủ Việt đi sử dụng ma túy; việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của cựu Phó Chủ tịch phường.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Quang Thiện và Lại Quốc Việt cùng nhau sử dụng ma túy có sự bàn bạc, thống nhất từ trước, trong đó Thiện là người khởi xướng.

Mong được hưởng khoan hồng

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Lại Quốc Việt nghẹn ngào nói lời xin lỗi bố mẹ, vợ con, tỏ thái độ thành khẩn, mong HĐXX cho được hưởng khoan hồng.

Bị cáo Phạm Quang Thiện cũng bày tỏ ăn năn, trình bày rằng: Qua thời gian bị tạm giam và tại phiên tòa, bị cáo đã nhận thấy vi phạm của mình là đáng bị đưa ra xét xử.

Bị cáo xin HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình đặc biệt: đã ly hôn, đến khi ra tòa mới biết vợ cũ vừa qua đời vì bệnh nan y, hiện còn mẹ già cần chăm sóc. Bị cáo mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về với gia đình.

Trong lời nói sau cùng, một nữ bị cáo xin phép HĐXX được bày tỏ đôi lời với bố mẹ: “Bố mẹ ơi, con sắp phải nhận án tù nhưng đây mới chỉ là bắt đầu của một hành trình dài. Bố mẹ hãy đồng hành cùng con nhé. Con yêu bố mẹ nhiều”.

Trước đó, vào 3h ngày 8/6/2025, Công an Hà Nội kiểm tra quán Karaoke Hoàng Kim và nhà nghỉ liền kề thuộc quán thì phát hiện chủ quán, các nhân viên và khách tại các phòng VIP 1, VIP 2 khu karaoke và 3 phòng khu nhà nghỉ có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Trong số những người bị bắt quả tang có bị cáo Phạm Quang Thiện.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6/2024, bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990) và Đặng Thế Chung (SN 1992, ở phường Tương Mai) thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim (gồm khu karaoke và khu nhà nghỉ) để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Chung mua ma túy của các đối tượng không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán dần cho khách kiếm lời.

Để điều hành và quản lý quán, Linh và Chung thuê các nhân viên nam làm công việc chuẩn bị các đồ vật để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút… và trực tại phòng phục vụ các yêu cầu của khách.

Trong khi đó, các nhân viên nữ được giao phục vụ khách sử dụng ma túy khi khách có yêu cầu.