Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 – vụ án từng gây xôn xao khi các tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam bằng đường hàng không.

Các bị can bị truy tố về nhiều tội danh như: vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm, chiếm giữ trái phép tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong số này có 4 bị can đang bị truy nã, Viện KSND đề nghị TAND TPHCM xét xử vắng mặt.

Từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, Công an TPHCM đã xác lập chuyên án VN10, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá hàng loạt đường dây ma túy quy mô lớn. Ảnh: CA.

Vụ án có một số người nổi tiếng bị truy tố như: ca sĩ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương – người được biết đến với biệt danh “cô Tiên từ thiện” – cùng bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi đó, người mẫu, diễn viên An Tây (tên thật Andrea Aybar Carmona, quốc tịch Tây Ban Nha) bị truy tố về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án được phát hiện vào cuối tháng 3/2023, khi Công an TPHCM phối hợp với Bộ Công an và Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt quả tang 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển hơn 11kg ma túy, được giấu trong các tuýp kem đánh răng từ Pháp về Việt Nam. Từ đó, Công an TPHCM đã xác lập chuyên án VN10 để mở rộng điều tra.

Bị can Nguyễn Trung Hiếu (tức ca sĩ Chi Dân)

"Cô Tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ban chuyên án phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam đã khởi tố, bắt giữ hơn 2.000 người liên quan đến các đường dây khác nhau; thu giữ lượng lớn ma túy, cùng vũ khí, súng đạn và nhiều tang vật. Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị giao dịch ma túy của các đối tượng tương đương khoảng 29.000 tỷ đồng.

Riêng tại TPHCM, cơ quan công an mở rộng điều tra, xử lý phần chính của chuyên án và đến nay các cơ quan tố tụng đã truy tố 227 bị can. Đối với các bị can liên quan đến các nhánh, đường dây khác, công an các địa phương tiếp tục điều tra, sớm đưa ra xét xử theo quy định.

Ở phần chính của chuyên án VN10, cơ quan tố tụng TPHCM xác định bị can Hoàng Sỹ Thắng là mắt xích quan trọng, giữ vai trò cầm đầu. Đối tượng này cùng đồng phạm đã thiết lập các đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành, đồng thời có liên quan đến nhiều đường dây ma túy khác.



Người mẫu An Tây (tên thật Andrea Aybar Carmona) bị truy tố 2 tội danh. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trong chuyên án VN10 hoạt động có tổ chức, với phương thức, thủ đoạn tinh vi; lợi dụng không gian mạng, dịch vụ chuyển phát nhanh và giao dịch điện tử để hoạt động kín kẽ, đối phó cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra cũng làm rõ nhóm 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Các tiếp viên này không quen biết, không liên lạc hay giao dịch tiền bạc với các đối tượng trong đường dây.

Trong vụ bắt quả tang hơn 11kg ma túy giấu trong các tuýp kem đánh răng, đây là lần đầu tiên 4 nữ tiếp viên được phân công cùng một hành trình bay Việt Nam – Pháp và chiều ngược lại. Nhóm này nhận vận chuyển hàng xách tay như kem đánh răng, bàn chải… cho Hà Danh Nậm (một bị can trong vụ án) từ Pháp về Việt Nam, với tiền công 6,5 euro/kg theo thỏa thuận.

Cơ quan tố tụng xác định các nữ tiếp viên đã bị lợi dụng, không biết ma túy được cất giấu tinh vi trong hàng hóa, nên không có căn cứ xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.