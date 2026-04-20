Ngày 20/4, TAND TP Hà Nội đưa 32 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Liên quan đến vụ án, bị cáo Phạm Quang Thiện (SN 1978, cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ, Hà Nội) bị xét xử về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, từ tháng 6/2024, bị cáo Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990) và Đặng Thế Chung (SN 1992, ở phường Tương Mai) thống nhất kinh doanh quán Hoàng Kim (gồm khu karaoke và khu nhà nghỉ) để phục vụ khách đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Chung mua ma túy của các đối tượng không quen biết về giao cho Linh cất giấu để bán dần cho khách kiếm lời. Để điều hành và quản lý quán, Linh và Chung thuê các nhân viên nam làm công việc chuẩn bị đồ để khách sử dụng ma túy như loa, đèn, đĩa sứ thẻ nhựa, tẩu hút… và trực tại phòng phục vụ các yêu cầu của khách. Trong khi đó, các nhân viên nữ được giao nhiệm vụ phục vụ khách sử dụng ma túy khi khách có yêu cầu.

Hồi 3h ngày 8/6/2025, Công an Hà Nội kiểm tra quán Karaoke Hoàng Kim và nhà nghỉ liền kề thuộc quán Hoàng Kim thì phát hiện chủ quán, các nhân viên và khách tại các phòng Vip 1, Vip 2 khu Karaoke và 3 phòng khu nhà nghỉ có hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và Che giấu tội phạm.

Cựu phó chủ tịch phường rủ bạn dùng ma túy

Tại thời điểm kiểm tra tại khu nhà nghỉ, có 4 đối tượng, trong đó ông Phạm Quang Thiện cùng Lại Quốc Việt (SN 1991, ở Hà Nội) cùng 2 nhân viên nữ đang ở trong phòng với các dụng cụ sử dụng ma túy loại Ketamine. Kết quả xét nghiệm cho thấy, cựu Phó chủ tịch UBND phường và 3 người còn lại đều dương tính với ma túy.

Theo tài liệu điều tra, tối ngày 7/6/2025, sau khi đi ăn và hát karaoke, ông Phạm Quang Thiện rủ Lại Quốc Việt đi sử dụng ma túy. Khi đó, Việt liên hệ với chủ quán Hoàng Kim để đặt phòng, hỏi mua ma túy kẹo và Ketamine với giá 3,7 triệu đồng và yêu cầu quán bố trí 2 nhân viên nữ để phục vụ.

Sau khi thanh toán 7 triệu đồng (cả tiền phòng), khoảng 23h30 cùng ngày, cựu phó chủ tịch phường Phạm Quang Thiện cùng Việt quán Hoàng Kim và được nhân viên dẫn lên phòng ở tầng 3.

Trong phòng khi đó đã có sẵn loa, đèn chiếu, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút. Sau đó, nhân viên mang 2 viên thuốc lắc và nửa chỉ ma túy Ketamine vào phòng để lên đĩa để bị cáo Thiện và Việt cùng sử dụng.

Quá trình điều tra, bị cáo Phạm Quang Thiện khai, do say nên không nhớ ai là người khởi xướng về việc “đi bay” tại quán Hoàng Kim. Trong khi đó, bị cáo Lại Quốc Việt khẳng định, ông Thiện là người khởi xướng rủ Việt đi sử dụng ma túy; việc gọi ma túy và nhân viên phục vụ đều được sự đồng ý của cựu phó chủ tịch phường.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Quang Thiện và Lại Quốc Việt cùng nhau sử dụng ma túy, có sự bàn bạc, thống nhất từ trước và bị cáo Thiện là người khởi xướng.

Ở hành vi che giấu tội phạm, điều tra xác định, khoảng 18h ngày 8/6/2025, khi biết quán Karaoke Hoàng Kim của mình và Đặng Thị Hồng Linh bị kiểm tra, bị cáo Đặng Thế Chung liên hệ với vợ là Trần Mỹ Linh, em vợ là Trần Minh Nhật cùng 2 nhân viên tổ chức dọn dẹp.

Khoảng 21h45 ngày 8/6/2025, cơ quan công an làm nhiệm vụ tuần tra rà soát đã phát hiện tại các cửa ra vào quán Hoàng Kim đã bị mở, bóc gỡ niêm phong.

CQĐT xác định, bị cáo Trần Mỹ Linh là người xé giấy niêm phong của Cơ quan Công an ở cửa ra vào, còn bị cáo Trần Minh Nhật và một người khác phá khóa vào trong. Cả nhóm cùng dọn dẹp, cất giấu một số ma túy, tang vật, nhưng đang thực hiện thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Quang Thiện và 31 người khác dự kiến kéo dài trong 2 ngày.