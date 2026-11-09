Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc về việc cử điệp viên tiếp cận CEO Nvidia Jensen Huang, mô tả đây là động thái "bôi nhọ vô căn cứ" nhắm vào Bắc Kinh.

Theo Bloomberg, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 9/11 đã phủ nhận cáo buộc cho rằng nước này do thám ông Jesen Huang, đồng thời bác bỏ việc nữ doanh nhân Alice Huang ngoại tình với CEO Nvidia là "điệp viên Trung Quốc".

"Chúng tôi đã từng phản hồi về vấn đề này. Những cáo buộc về điệp viên Trung Quốc là hoàn toàn vô căn cứ, nhằm mục đích bôi nhọ và vu khống Bắc Kinh", ông Quách nhấn mạnh.

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg

Cùng ngày 9/11, tờ Global Times cũng bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh có liên quan đến mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Jensen Huang. Tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc Trung Quốc cáo buộc truyền thông Mỹ đang thêu dệt "một câu chuyện gián điệp bịa đặt", cảnh báo điều này có thể gây tổn hại đến quan hệ song phương.

Các tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi hội đồng quản trị tập đoàn Nvidia thông báo sẽ mở cuộc điều tra về các thông tin truyền thông cho rằng có một hoạt động tình báo nước ngoài liên quan đến vụ việc. Trước đó, ông Huang xác nhận đã ngoại tình và tuyên bố "nhận hoàn toàn trách nhiệm" về hành động của mình. CEO Nvidia cũng cam kết sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ.

Liên quan đến sự việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 đã có động thái bảo vệ ông Huang, nhấn mạnh CEO Nvidia là một người "đáng tôn trọng và có đóng góp lớn cho nước Mỹ". Tỷ phú Elon Musk sau đó cũng chia sẻ lại một bài viết của nhà đầu tư mạo hiểm Shaun Maguire, cho rằng ông Huang không có ý đồ xấu.