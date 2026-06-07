CEO Nvidia Jensen Huang đã đến Seoul vào ngày 5/6, bảy tháng sau khi thu hút sự chú ý với buổi tụ tập ăn gà rán cùng những người đứng đầu Samsung Electronics và Hyundai Motor Group.

Lần này, chuyến thăm của ông tập trung vào việc hợp tác với nhiều công ty Hàn Quốc hơn trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm chế tạo robot, trí tuệ nhân tạo vật lý , cơ sở hạ tầng và trò chơi điện tử. Ngoài các hoạt động kinh doanh, ông Huang cũng dự kiến xuất hiện trên truyền hình và ném quả bóng danh dự đầu tiên tại một trận đấu bóng chày, phản ánh sự nổi tiếng của ông tại đây.

CEO Nvidia Jensen Huang (ngoài cùng bên phải) ăn thịt nướng cùng các CEO hàng đầu Hàn Quốc. Ảnh: Joint Press Group

Ông Huang đã dùng bữa với một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc tại Hyungnim Jeoyo, một nhà hàng thịt lợn nướng bình dân gần Đại học Hongik ở phía tây Seoul, vài giờ sau khi đến nước này. Ông ngồi chung bàn với Chủ tịch SK Group Chey Tae-won, Chủ tịch LG Group Koo Kwang-mo và Chủ tịch Hội đồng quản trị Naver Lee Hae-jin. Các quan chức từ Nvidia cũng tham gia buổi gặp mặt.

Tên nhà hàng, mang ý nghĩa "Này đại ca, ở đây này", được xem là mang thông điệp biểu tượng về việc tăng cường mối quan hệ với các đối tác kinh doanh Hàn Quốc. Trong bữa ăn, thông điệp đó được nhấn mạnh trong một lần nâng ly với "somaek" (trộn giữa rượu soju và bia), khi ông Huang nâng ly và nói: "Tiến lên Hàn Quốc, tiến lên SK, tiến lên LG và tiến lên Naver".

Các lãnh đạo công nghệ phát quà cho những người hâm mộ theo dõi bên ngoài. Ảnh: Yonhap

Họ đã phát sữa vị chuối và đồ ăn nhẹ cho những người dân tập trung để chứng kiến cuộc gặp gỡ. Các món ăn nhẹ do SK hynix hợp tác với chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ra mắt và được thiết kế giống với bộ nhớ băng thông cao (HBM) chủ lực của công ty.

Ông Lee thanh toán bữa tối bằng tính năng nhận diện khuôn mặt của Naver Pay và cũng trả tiền cho các thực khách khác tại nhà hàng.

Các công ty này là đối tác chính của Nvidia tại Hàn Quốc trong cả chuỗi cung ứng AI và tham vọng trí tuệ nhân tạo vật lý.

Đơn vị sản xuất chip của SK Group, SK hynix, là nhà cung cấp chính bộ nhớ HBM chuyên dụng cho AI của Nvidia. Ông Chey và ông Huang hiện đã gặp nhau ba lần trong tuần qua, sau khi tổ chức các cuộc họp liên tiếp tại sự kiện GTC Taipei 2026 và COMPUTEX 2026 ở Đài Loan (Trung Quốc).

Đối với Chủ tịch LG Group Koo, bữa tối này là cuộc gặp đầu tiên của ông với ông Huang. LG Group hiện đang chuyển dịch danh mục đầu tư từ thiết bị điện tử truyền thống sang robot được thúc đẩy bởi AI. Cụ thể, LG Electronics đang phát triển robot hình người bằng cách sử dụng các nền tảng của Nvidia và đã tìm kiếm sự hợp tác mở rộng với công ty trong một loạt các mảng kinh doanh liên quan đến AI và robot.

Naver cũng đang tăng cường quan hệ đối tác với Nvidia trong lĩnh vực AI vật lý. Naver Cloud đã ký biên bản ghi nhớ với Nvidia vào tháng 10 năm ngoái để kết hợp các công nghệ bản sao kỹ thuật số và robot của hãng với các nền tảng Omniverse và Isaac Sim của Nvidia.

Trong chuyến thăm Seoul trước đó vào tháng 10/2025, ông Huang đã gặp ông Chung và Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae-yong tại Kkanbu Chicken, cái tên mang ý nghĩa "những người bạn rất thân". Khi đó, ông Huang cho biết địa điểm này tượng trưng cho tình bạn của ông với hai nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Ông Huang cho biết ông đã mang đến "nhiều hoạt động kinh doanh" và "vài điều bất ngờ" cho Hàn Quốc. Ông cũng lưu ý Nvidia đã bắt đầu tuyển dụng cho trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hàn Quốc.

Ông khẳng định Hàn Quốc là "một nơi tuyệt vời" để đầu tư vào các trung tâm R&D nhờ chuyên môn về AI, robot và sản xuất.

(Theo Korea Times)