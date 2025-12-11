Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án tranh chấp dân sự giữa ông Dương Thế Hảo (SN 1959, nguyên là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân) và ĐH Kinh tế Quốc dân. HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, sửa một phần bản án sơ thẩm.

Theo phán quyết, ĐH Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho ông Hảo số tiền 87 triệu đồng. Khoản tiền này tương ứng với thời gian chậm trả bằng là hơn 22 tháng nhân với mức lương cơ bản.

HĐXX nhận định, nhà trường đã cung cấp thông tin không đúng thực tế và chậm trễ trong việc cấp bằng. Đây là lỗi của nhà trường nên cần chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện.

Đối với yêu cầu bồi thường hơn 45 tỷ đồng, Tòa bác bỏ vì nguyên đơn không chứng minh được thiệt hại thực tế. HĐXX đánh giá nhiều yêu cầu bồi thường của ông Hảo mang tính chất giả định.

Ông Dương Thế Hảo tại tòa. Ảnh: TN

Trước đó, trình bày lý do đòi bồi thường 45 tỷ, ông Hảo cho rằng việc không có hồ sơ gốc gây ra hàng loạt hậu quả như: mất thu nhập, mất cơ hội thụ hưởng chính sách. Thậm chí, ông cho rằng mình mất cả quyền khai sinh cho các con và quyền sở hữu doanh nghiệp.

Nguyên đơn khẳng định sự việc đã gây tổn thất nặng nề về tinh thần, danh dự và uy tín. Tổng thiệt hại về vật chất và tinh thần được ông tính toán lên tới hơn 45 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại tòa, ông Hảo khai thu nhập cá nhân đạt 150-200 triệu đồng/tháng nhưng không có căn cứ chứng minh. Về sổ hộ khẩu, ông cũng không đưa ra được chứng cứ thể hiện việc đã nộp cho nhà trường lưu giữ.

Về diễn biến vụ việc, ông Hảo thi tốt nghiệp năm 1989 nhưng không nhận bằng. Phía bị đơn giải trình quy định sinh viên tốt nghiệp phải tự liên hệ nhận bằng, nên việc ông Hảo không liên hệ từ năm 1994 đến 2017 là lỗi của cá nhân ông.

Năm 2017, khi nhận đơn của ông Hảo, nhà trường tìm kiếm và trả lời không giữ hồ sơ. Tuy nhiên, đến năm 2019, trường đã tìm thấy hồ sơ gốc và cấp bằng tốt nghiệp cho cựu sinh viên này.