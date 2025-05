Hôm nay (6/5), TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đưa vụ ông Dương Thế Hảo (SN 1959, nguyên là sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (nay là ĐH Kinh tế Quốc dân), khoa Kinh tế công nghiệp K26- 27 hệ chính quy) kiện trường đại học này, đòi bồi thường hơn 43 tỷ đồng ra xét xử.

Theo trình bày của nguyên đơn dân sự là ông Dương Thế Hảo, năm 1989 ông hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học từ năm 1989, ông không nhận được bằng tốt nghiệp đại học. Chỉ từ khi ông Hải có đơn khởi kiện, năm 2019, phía nhà trường mới trả bằng tốt nghiệp và hồ sơ cá nhân cho ông.

Ông Hảo cho rằng, việc này đã gây cho ông một số hậu quả như: mất thu nhập, mất các cơ hội thụ hưởng chính sách, mất quyền khai sinh cho các con, mất quyền sở hữu doanh nghiệp… khiến ông bị tổn thất về tinh thần, danh dự và uy tín. Vì vậy, ông yêu cầu nhà trường bồi thường tổng thiệt hại về vật chất và tinh thần số tiền hơn 43 tỷ đồng.

Ông Dương Thế Hảo tại phiên tòa. Ảnh: T.N

Theo trình bày của ông Hảo, tổn thất về tinh thần là nghiêm trọng khi việc này đã gây cú sốc nặng nề, dai dẳng cho mọi người trong gia đình ông. Những người chịu ảnh hưởng bao gồm vợ chồng, hai con và bố mẹ ông. Riêng nội dung này, ông Hảo yêu cầu bồi thường số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tại tòa, luật sư đại diện cho phía bị đơn cho rằng, ông Hảo kiện nhà trường không trả hồ sơ thì ở phiên tòa diễn ra vào năm 2019, nhà trường đã trả lại đủ hồ sơ cá nhân cho ông Hảo. Thời điểm đó, trường đã rất nỗ lực tìm lại hồ sơ của ông Hảo và cuối cùng đã tìm thấy “trong một khe tủ”.

Thời điểm sau khi nhận lại bằng, ông Hảo có quyền khởi kiện đòi bồi thường nhưng không thực hiện ngay, theo quy định, đến nay đã hết thời hiệu khởi kiện.

Theo luật sư, ông Hảo tốt nghiệp năm 1989. Đến năm 2017, ông Hảo có thư xin nhận lại bằng và hồ sơ cá nhân. Sau khi nhận được thư này, ban giám hiệu đã phân công cán bộ phụ trách giải quyết yêu cầu của ông Hảo.

Sau khi tìm hồ sơ của ông Hảo không có kết quả, nhà trường đã ban hành văn bản gửi cho ông Hảo. Khi đó Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đưa ra giải pháp xác nhận tối đa tất cả thông tin liên quan của ông Hảo. Đến ngày 31/7/2019, trường mới tìm được hồ sơ của ông Hảo và đã trao trả cho ông tại phiên tòa mà ông Hảo khởi kiện đòi bằng tốt nghiệp.

Trình bày về lý do thất lạc hồ sơ của ông Hảo, luật sư cho rằng vì lý do khách quan, bất khả kháng khi qua nhiều năm, các lãnh đạo khoa đã nghỉ hưu, có người đã mất, rồi nhà trường có thời gian thay đổi trụ sở. “Hành vi gây thiệt hại do lỗi khách quan, không có chuyện giữ bằng của ông Hảo trong nhiều năm”, lời luật sư.

Vẫn theo luật sư của phía bị đơn, không hề có chuyện giam giữ hộ khẩu của ông Hảo bởi hộ khẩu của ông Hảo như ông đã trình bày thì ông là người Bắc Giang. Sau khi vào quân đội, ông Hảo học ở Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và trường không thu sổ hộ khẩu của các sinh viên.

Đối với những thiệt hại mà ông Hảo nêu đều trên cơ sở nguồn chứng cứ tham chiếu trên mạng. Đây không phải tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế. Theo quy định của Bộ luật dân sự, Nghị quyết số 02 của Hội đồng thẩm phán, cần phải chứng minh tài liệu phát sinh trực tiếp liên quan đến con số.

Khi thiệt hại thực tế không được chứng minh bằng con số, dẫn đến không chứng minh được mối quan hệ nhân quả về thiệt hại thực tế, vì vậy không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu bồi thường của phía bị đơn.

Sau khi thẩm vấn hai bên, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để phía bị đơn có thời gian làm rõ từng con số trong yêu cầu đòi bồi thường. Theo HĐXX, còn một số chứng cứ chưa được làm rõ tại tòa, phiên tòa tạm dừng và HĐXX sẽ có thông báo về thời gian mở lại phiên tòa sau.