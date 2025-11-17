Trước đó, hồi tháng 6, TAND quận Hai Bà Trưng (cũ) đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm và quyết định bác yêu cầu của nguyên đơn dân sự là ông Dương Thế Hảo (SN 1959, nguyên là sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân - nay là ĐH Kinh tế Quốc dân).

Theo trình bày của ông Hảo, năm 1989, ông hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học từ năm 1989, ông không nhận được bằng tốt nghiệp đại học. Chỉ từ khi ông có đơn khởi kiện, năm 2019, phía nhà trường mới trả bằng tốt nghiệp và hồ sơ cá nhân cho ông.

Ông Hảo cho rằng, việc này đã gây cho ông một số hậu quả như: mất thu nhập, mất các cơ hội thụ hưởng chính sách, mất quyền khai sinh cho các con, mất quyền sở hữu doanh nghiệp… khiến ông bị tổn thất về tinh thần, danh dự và uy tín. Vì vậy, ông yêu cầu nhà trường bồi thường tổng thiệt hại về vật chất và tinh thần số tiền hơn 43 tỷ đồng.

Theo nguyên đơn dân sự, không chỉ ông bị tổn thất nghiêm trọng, dai dẳng về tinh thần mà cả vợ, hai con và bố mẹ ông cũng bị ảnh hưởng. Riêng nội dung này, ông Hảo yêu cầu bồi thường số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ông Dương Thế Hảo tại tòa. Ảnh: TN

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Hảo nâng mức đòi bồi thường lên hơn 45 tỷ đồng. Trong khi đó, luật sư đại diện cho phía bị đơn cho rằng, ông Hảo kiện nhà trường không trả hồ sơ thì ở phiên tòa diễn ra vào năm 2019, nhà trường đã trả lại đủ hồ sơ cá nhân cho ông Hảo. Thời điểm đó, trường đã rất nỗ lực tìm lại hồ sơ của ông Hảo và cuối cùng đã tìm thấy “trong một khe tủ”.

Thời điểm sau khi nhận lại bằng, ông Hảo có quyền khởi kiện đòi bồi thường nhưng không thực hiện ngay. Theo quy định, đến nay thời hiệu khởi kiện đã hết.

Trình bày về lý do thất lạc hồ sơ của ông Hảo, luật sư cho rằng do khách quan, bất khả kháng khi qua nhiều năm, các lãnh đạo khoa đã nghỉ hưu, có người đã mất, rồi nhà trường có thời gian thay đổi trụ sở. “Hành vi gây thiệt hại do lỗi khách quan, không có chuyện trường giữ bằng của ông Hảo trong nhiều năm”, lời luật sư.

Theo nhận định của HĐXX cấp sơ thẩm, việc ông Hảo cho rằng ĐH Kinh tế Quốc dân giữ bằng của ông trong 30 năm là không có cơ sở. Bởi căn cứ các quy định của pháp luật về bồi thường ngoài hợp đồng, bên yêu cầu bồi thường phải chứng minh lỗi của phía bị đơn.

Ở đây, phía ĐH Kinh tế Quốc dân không có lỗi khi ông Hảo sau khi tốt nghiệp đã không quay lại trường làm thủ tục xin cấp bằng tốt nghiệp. Đến năm 2017, ông Hảo có đơn khởi kiện đòi bằng tốt nghiệp, đến năm 2019, nhà trường đã trả bằng tốt nghiệp và hồ sơ cá nhân cho ông. Việc chậm trễ này do khách quan khi nhân sự quản lý hồ sơ thay đổi, trường nhiều lần chuyển khu làm việc.

Theo HĐXX, lời khai trước đó của ông Hảo cho thấy, trong hồ sơ nộp cho nhà trường không hề có hộ khẩu của ông, nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu bồi thường của ông.

Sau phiên tòa sơ thẩm nêu trên, ông Hảo có đơn kháng cáo vì cho rằng, bản án sơ thẩm không đúng với diễn biến sự việc, các lập luận và chứng cứ của ông không được xem xét đầy đủ và toàn diện. Trong khi đó, phía bị đơn đã đưa ra các lập luận và chứng cứ không đúng với thực tế nhưng lại được tòa chấp thuận.

Phiên tòa phúc thẩm hôm nay đã không thể diễn ra như dự kiến do luật sư của phía bị đơn xin hoãn tòa và phía bị đơn xin bổ sung thêm luật sư, xin thay đổi người đại diện pháp luật.

TAND TP Hà Nội chưa ấn định ngày xét xử lại vụ án dân sự này.