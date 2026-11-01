MỸ - Một cựu sinh viên Đại học Marquette quyên góp 2 triệu USD cho trường nhằm hỗ trợ nghiên cứu sinh học của sinh viên đại học và sau đại học, đồng thời tưởng nhớ người cha từng có gần 30 năm giảng dạy tại đây.

Hiệu trưởng Kimo Ah Yun vừa công bố khoản tài trợ 2 triệu USD của Nanda Alapati, cựu sinh viên Marquette. Ông dành tặng khoản tiền này để tri ân người cha, Tiến sĩ A. Krishna Kumaran, người từng là giáo sư giảng dạy tại khoa Khoa học Sinh học của trường trong giai đoạn 1969-1997.

Nanda Alapati tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Opus của Đại học Marquette năm 1982.

Ông Nanda Alapati chụp cùng cha, Tiến sĩ A. Krishna Kumaran, năm 1981. Khoản tài trợ được dành để tưởng nhớ người cha có gần 30 năm công tác tại Khoa Khoa học Sinh học của Đại học Marquette. Ảnh: Marquette Today

“Cha tôi tin rằng, ngoài việc giảng dạy, một trong những nhiệm vụ của giáo sư là mở rộng giới hạn tri thức thông qua nghiên cứu, đồng thời truyền cảm hứng để sinh viên tự mình tham gia hoạt động này. Trên cương vị một người thầy, cha tôi thực sự thích thử thách sinh viên, khơi gợi sự tò mò và khiến các em phải suy nghĩ”, Alapati chia sẻ.

Theo Marquette Today, khoản tiền sẽ được dùng để hỗ trợ sinh viên nghiên cứu thực địa và trong phòng thí nghiệm, trang trải chi phí đi lại dự hội nghị chuyên ngành cho sinh viên, giảng viên, mua sắm thiết bị và hỗ trợ các trợ lý nghiên cứu.

“Đây là cách một cựu sinh viên tri ân những đóng góp của cha mình. Sự hào phóng của Nanda sẽ giúp trường phát triển môi trường nghiên cứu năng động và bền vững”, Hiệu trưởng Ah Yun nói.

Tiến sĩ Martin St. Maurice, Trưởng Khoa Khoa học Sinh học, cho biết khoản tiền sẽ tạo thêm điều kiện cho sinh viên đại học và sau đại học tham gia các dự án nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ những đề tài hợp tác có triển vọng.

Một phần kinh phí có thể được dùng làm vốn khởi đầu cho các dự án nghiên cứu. Nguồn tiền giúp các nhà khoa học thu thập dữ liệu ban đầu, làm cơ sở xin tài trợ cho những nghiên cứu quy mô lớn hơn từ chính phủ liên bang.

Theo ông St. Maurice, nghiên cứu khoa học cần nguồn đầu tư lâu dài. Khoản tài trợ sẽ giúp các nhà khoa học có thêm kinh phí triển khai những dự án mới và phát triển các nghiên cứu tiềm năng.

Một hướng nghiên cứu trọng tâm của Khoa Khoa học Sinh học là tìm hiểu cách các hệ thống sinh học phản ứng, thích nghi với biến đổi môi trường. Các nghiên cứu này góp phần làm rõ khả năng phục hồi của hệ sinh thái, sự thích nghi của mầm bệnh và tác động của môi trường đến sức khỏe con người.

Heather Hathaway, quyền Trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Klingler, cho biết khoản tài trợ sẽ tạo điều kiện để sinh viên đại học và sau đại học tham gia nghiên cứu cùng giảng viên.

Bà cho rằng khoản quyên góp không chỉ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của trường mà còn tiếp nối tinh thần học thuật mà Tiến sĩ Kumaran đã vun đắp trong gần 30 năm giảng dạy.