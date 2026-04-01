Ngày 1/4, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bé gái bị đa chấn thương sau tai nạn nghiêm trọng.

Bệnh nhi bị đa chấn thương được cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình

Theo thông tin từ gia đình bé gái 15 tháng tuổi (trú tại phường Tam Điệp, Ninh Bình), trong lúc đang chơi ở nhà, bé gái bị xe ô tô lùi cán qua người. Sau tai nạn, gia đình đã đưa cháu tới Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Tại bệnh viện, bé gái được chẩn đoán đa chấn thương, sốc chấn thương nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành chụp cắt lớp vi tính bụng, tiểu khung, lồng ngực, sọ não và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, hội chẩn các chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực – chống độc, Khoa Ngoại nhi.

Kết quả chẩn đoán cho thấy, trẻ bị suy hô hấp độ 3, sốc chấn thương, đa chấn thương. Bé gái còn bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn bên trái, đụng dập nhu mô, tràn khí – tràn máu màng phổi hai bên, chấn thương bụng kín, chấn thương gan độ 3, chấn thương lách độ 3.

Bé gái được chuyển về khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để điều trị tích cực thở máy, an thần, vận mạch, truyền máu, truyền kháng sinh cân bằng nội môi…

Sau 4 ngày, bé gái đã cai được máy thở, tự thở khí trời, tỉnh táo, ăn uống tốt. Các chức năng sống ổn định và dự kiến có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Đây được xem như một sự hồi phục kỳ diệu trước những tổn thương quá nghiêm trọng mà trẻ gặp phải, đồng thời khẳng định sự phối hợp hiệu quả của các liên chuyên khoa trong quá trình cấp cứu, xử trí các ca bệnh đa chấn thương nặng.