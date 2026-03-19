Ông N.V.Q (trú tại Ninh Bình) có tiền sử u gan nhưng chưa điều trị triệt để. Sau bữa ăn, ông Q. bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội và được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ khối u gan - một biến chứng nguy hiểm.

Trước tình trạng cấp bách, gia đình đã quyết định chuyển bệnh nhân vượt quãng đường gần 200km đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để can thiệp.

Khi vào Khoa Cấp cứu, ông Q. đau bụng dữ dội lan khắp ổ bụng, buồn nôn, bụng chướng, da niêm mạc nhợt. Kết quả chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang cho thấy khối u gan phải kích thước khoảng 90x62mm, kèm theo dấu hiệu vỡ gây chảy máu trong ổ bụng. Đây là tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và quyết định can thiệp nút mạch u gan - phương pháp thường được áp dụng trong các trường hợp chảy máu do vỡ khối u gan.

Các bác sĩ đã đưa vi ống thông vào hệ thống mạch máu nuôi khối u, xác định chính xác vị trí chảy máu và tiến hành nút tắc các nhánh động mạch liên quan. Sau can thiệp, tình trạng chảy máu được kiểm soát hoàn toàn, huyết động của bệnh nhân dần ổn định.

Ông Q. sau đó được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị. Nhờ được can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật chuyên sâu, tình trạng sức khỏe của ông nhanh chóng cải thiện. Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục tốt, có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường và xuất viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Lục - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, vỡ khối u gan là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây mất máu cấp dẫn đến sốc và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Việc áp dụng kỹ thuật nút mạch không chỉ giúp cầm máu nhanh mà còn hạn chế phẫu thuật lớn, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

