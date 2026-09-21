Ngày 21/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ nhiều chuyên khoa vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân nam bị hai thanh sắt xuyên qua cơ thể với tổn thương phức tạp, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân L.H.K. (40 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) được tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng có hai thanh sắt xuyên qua cơ thể.

Theo gia đình, trước đó ông K. điều khiển xe máy và không may bị ngã vào khu vực công trường đang xây dựng. Người dân địa phương hỗ trợ cắt các thanh sắt, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Hai thanh sắt xuyên qua vùng đùi, bụng bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận hai thanh sắt xuyên qua hai đùi. Một thanh xuyên từ đùi phải qua ổ bụng lên hông trái; thanh còn lại xuyên mặt ngoài đùi trái và thấu xuống đùi phải.

Trước tình trạng tổn thương nghiêm trọng, Khoa Cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, đồng thời hồi sức, truyền máu, giảm đau và huy động các chuyên khoa Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức.

Hai thanh sắt được các bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau ca phẫu thuật cấp cứu. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức khỏe ổn định sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Chỉ khoảng 20 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Tại đây, các bác sĩ của Khoa Ngoại Tổng hợp tiến hành thám sát ổ bụng, lấy thanh sắt ra.

Các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng có dịch tiêu hóa, dị vật gây thủng ruột non và rách mạc nối lớn. Ê-kíp quyết định phẫu thuật mở, kiểm tra toàn bộ các quai ruột và xác định vị trí ruột non bị thủng.

Đoạn ruột non tổn thương được cắt bỏ, sau đó các bác sĩ nối phục hồi lưu thông đường tiêu hóa, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Tiếp đó, bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình xử trí tổn thương vùng đùi và lấy dị vật.

Tại đùi phải, bệnh nhân có vết thương xuyên thấu mặt ngoài 1/3 giữa đùi, kích thước khoảng 4x4cm, bờ nham nhở. Các bác sĩ tiến hành cắt lọc phần cơ dập nát, hoại tử, làm sạch, rửa vết thương và đặt dẫn lưu.

Sau khoảng 1 giờ 20 phút, ca phẫu thuật kết thúc. Bệnh nhân được chuyển về hồi sức ngoại tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm. Bệnh nhân đang được các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Theo BS Nguyễn Khắc Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, chấn thương do vật nhọn hoặc dị vật đâm xuyên cơ thể có thể gây tổn thương xuyên thấu và dập nát mô, dẫn đến nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng và tổn thương nhiều cơ quan.

Điểm nguy hiểm là đường đi của dị vật thường phức tạp, khó dự đoán. Thanh sắt hoặc vật nhọn có thể xuyên qua nhiều lớp mô, mạch máu, thần kinh hoặc cơ quan nội tạng.

Trong trường hợp dị vật vẫn còn nằm trong cơ thể, việc tự ý di chuyển hoặc lấy ra không đúng cách có thể làm tổn thương thêm mạch máu, cơ quan nội tạng và gây chảy máu ồ ạt.

Bác sĩ khuyến cáo khi gặp người bị dị vật đâm xuyên cơ thể, người dân không tự ý rút dị vật ra. Cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến nơi an toàn, cố định dị vật và chuyển đến cơ sở y tế để được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời.