Ngày 12/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ nhiều chuyên khoa của bệnh viện đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân N.V.T. (31 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bị dị vật xuyên thành bụng do tai nạn từ máy bắn đinh cầm tay.

Anh T. nhập viện trong tình trạng có vết thương khoảng 2mm ở vùng bụng, cạnh dưới rốn bên trái, đau nhẹ, không chảy máu. Người bệnh cho biết trong lúc sử dụng máy bắn đinh cầm tay tại nhà, một cây đinh đã xuyên qua thanh thép rồi đi vào vào bụng.

Kết quả chụp CT có cản quang cho thấy dị vật kim loại nằm trong mô mềm cơ thắt lưng bên trái, cạnh đốt sống L5, kích thước khoảng 4x4x39mm.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy cây đinh trong người bệnh nhân ra. Ảnh: BVCC

Nhận định đây là ca chấn thương phức tạp, bệnh viện đã hội chẩn đa chuyên khoa trước khi quyết định phẫu thuật khẩn cấp cho anh T.

Ê-kíp đầu tiên gồm bác sĩ Triệu Thanh Tùng và Lâm Khải Duy (Trung tâm Chấn thương chỉnh hình) đã nhanh chóng xác định vị trí và lấy thành công dị vật là cây đinh kim loại dài khoảng 4cm nằm ở cơ thắt lưng chậu trái. Toàn bộ quá trình mở thành bụng và lấy dị vật diễn ra trong khoảng 20 phút.

Sau đó, ê-kíp Khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục phẫu thuật thám sát ổ bụng để đánh giá tổn thương. Kết quả ghi nhận một đoạn mạc treo đại tràng xuống dài khoảng 5cm bị viêm đỏ trong khi dạ dày, ruột non và đại tràng chưa phát hiện tổn thương.

Các bác sĩ xác định cây đinh đã xuyên qua mạc treo ruột non và mạc treo đại tràng trước khi dừng lại ở cơ thắt lưng chậu. Bệnh nhân được bơm rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu theo dõi và hiện đã ổn định, vết mổ khô, được chỉ định xuất viện.

Bác sĩ Cao Quốc Việt, Khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết cây đinh đã đi xuyên ổ bụng nhưng “lọt” qua các quai ruột chỉ gây tổn thương mạc treo ruột rồi dừng ở cơ thắt lưng chậu là "rất hiếm gặp", phần lớn trường hợp này sẽ gây thủng nhiều lỗ trên đường đi xuyên qua ổ bụng.

Các bác sĩ khuyến cáo, máy bắn đinh cầm tay có lực bắn mạnh nhưng nhiều người sử dụng tại nhà còn chủ quan, không trang bị đầy đủ bảo hộ. Tai nạn từ thiết bị này có thể gây tổn thương nghiêm trọng như xuyên thủng thành bụng, tổn thương ruột, gan, phổi, mạch máu lớn, có thể đe dọa tính mạng.

Người dân cần kiểm tra kỹ thiết bị, mang kính bảo hộ; không nên sử dụng máy bắn đinh trong không gian chật hẹp, gần vật liệu kim loại cứng vì đinh có thể bật ngược hoặc xuyên lệch hướng gây nguy hiểm.

Khi bị dị vật xuyên cơ thể, bệnh nhân tuyệt đối không tự ý rút ra mà phải nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.