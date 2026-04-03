Theo Sky News, Chủ tịch Quốc hội Myanmar Aung Lin Dwe ngày 3/4 đã thông báo về việc ông Min Aung Hlaing chiến thắng cuộc bỏ phiếu bầu chọn Tổng thống với số phiếu ủng hộ 429/584. Hai ứng viên còn lại trong cuộc bầu cử là bà Nan Ni Ni Aye và ông U Nyo Saw sẽ đảm nhiệm vị trí Phó tổng thống.

Truyền thông địa phương cho biết, ông Min Aung Hlaing trước đó đã rời khỏi chức vụ trong quân đội để tranh cử Tổng thống, bởi hiến pháp Myanmar không cho phép một cá nhân nắm giữ cùng lúc hai chức vụ này. Tướng tình báo Ye Win Oo là người đã được bổ nhiệm vào vị trí thống tướng mà ông Min Aung Hlaing để lại.

Tân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Sputnik

Hiện tại, chính phủ Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Myanmar, cam kết sẽ ủng hộ chính quyền mới của quốc gia Đông Nam Á trong việc duy trì hòa bình và ổn định. Sau khi bầu chọn Tổng thống, Quốc hội Myanmar sẽ tập trung vào kiện toàn bộ máy nhà nước. Theo giới quan sát, các quan chức quân đội nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong chính phủ mới.

Ông Min Aung Hlaing (70 tuổi) từng giữ cương vị thống tướng của quân đội Myanmar từ năm 2011, đồng thời là người lãnh đạo chính quyền Myanmar sau cuộc chính biến.

Theo báo cáo của truyền thông Anh, ông Min Aung Hlaing là người nổi tiếng kín đáo, thậm chí ít quan tâm đến chính trị trước khi bước vào con đường binh nghiệp.