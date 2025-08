Theo tờ The Guardian, chính quyền Myanmar ngày 31/7 đã thông báo chấm dứt tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc sau 4 năm, đồng thời tiến hành tái cấu trúc các cơ quan hành chính để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử mới.

Ngay sau đó, Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia (NDSC) Myanmar đã công bố thành lập chính phủ liên bang mới do ông U Nyo Saw giữ chức thủ tướng và Ủy ban An ninh và Hòa bình nhà nước do Thống tướng Min Aung Hlaing đứng đầu. Bên cạnh đó, NDSC cũng hủy bỏ sắc lệnh trao toàn quyền cho tổng Tư lệnh quân đội kể từ sau cuộc chính biến tháng 2/2021.

Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: Myanmar News Agency

Giới quan sát nhận định, Thống tướng Min Aung Hlaing sẽ từ bỏ vai trò lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, nhưng vẫn là nhân vật trung tâm quyền lực với tư cách quyền tổng thống. Ông Min Aung Hlaing cũng là chủ tịch của ủy ban bầu cử mới do chính quyền Myanmar thành lập.

"Chúng ta đang bước sang chương tiếp theo của đất nước. Vì tình hình an ninh, chúng ta cũng sẽ tổ chức cuộc bầu cử sắp tới theo từng giai đoạn tùy thuộc vào an ninh và công tác quản lý", ông Min Aung Hlaing nói.

Dù thời điểm chính thức chưa được công bố, nhưng các quan chức Myanmar xác nhận một cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 12/2025.

Theo truyền thông địa phương, tình trạng khẩn cấp tại Myanmar được ban bố vào tháng 2/2021, sau khi quân đội tiếp quản quyền điều hành đất nước. Từ đó đến nay, lệnh này đã nhiều lần được gia hạn, mỗi lần kéo dài 6 tháng.