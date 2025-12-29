Tờ New Light of Myanmar hôm 29/12 đưa tin, giai đoạn đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử đa đảng tại Myanmar đã được tổ chức vào ngày 28/12, bắt đầu từ 6h sáng tại các điểm bỏ phiếu ở 692 đơn vị bầu cử trên toàn quốc.

"Tôi xin khẳng định đây là một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Tôi cũng kêu gọi người dân đi bầu cử. Bỏ phiếu là việc nên làm. Bạn có thể thích hoặc không thích một ứng cử viên nào đó. Nếu không thích, thì đừng bầu cho người đó, hãy bầu cho người bạn thích. Đó chính là sự lựa chọn", Thống tướng Min Aung Hlaing, quyền Tổng thống Myanmar cho biết.

Ảnh: New Light of Myanmar

Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử sẽ được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2 diễn ra vào ngày 11/1/2026, giai đoạn 3 vào ngày 25/1/2026. Cuộc bầu cử có sự tham gia của 5.000 ứng cử viên thuộc 57 đảng phái chính trị nhằm tranh cử vào Hạ viện (Pyithu Hluttaw), Thượng viện (Amyotha Hluttaw) và nghị viện các bang.

Kết quả của cuộc bầu cử sẽ xác định các nghị sĩ của quốc hội liên bang và nghị viện cấp bang, vùng. Tiếp theo, quốc hội liên bang sẽ bầu chọn tổng thống để thành lập chính phủ mới.

Ảnh: New Light of Myanmar

Ảnh: New Light of Myanmar

Để bảo đảm cử tri có thể bỏ phiếu một cách tự do, hòa bình và thuận lợi, công tác chuẩn bị cần thiết đã được triển khai tại các điểm bỏ phiếu, bao gồm việc bố trí phương tiện đi lại, đội ngũ y tế và các biện pháp an ninh. Đặc biệt, cuộc tổng tuyển cử năm nay ở Myanmar lần đầu tiên đã áp dụng hình thức bầu cử hỗn hợp MMP qua máy bỏ phiếu điện tử.

Theo New Light of Myanmar, các quan sát viên bầu cử quốc tế và cơ quan truyền thông nước ngoài cũng đã tới thăm các điểm bầu cử để theo dõi quá trình bỏ phiếu.

Cuối tháng 7, Myanmar thông báo chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau gần 5 năm chính biến. Tình trạng khẩn cấp tại Myanmar được ban bố vào tháng 2/2021, sau khi quân đội tiếp quản quyền điều hành đất nước. Từ đó đến nay, lệnh này đã nhiều lần được gia hạn, mỗi lần kéo dài 6 tháng.