Theo Dailymail và PageSix, Katy Perry và Justin Trudeau - Cựu Thủ tướng Canada vừa có kỳ nghỉ lãng mạn trên du thuyền ở miền Nam nước Pháp cùng nhóm bạn.

Loạt ảnh cho thấy cặp đôi quấn quýt không rời. Cựu Thủ tướng rất nhiệt tình bôi kem chống nắng cho bạn gái kém 13 tuổi trước mặt nhóm bạn trong khi Katy Perry thoải mái tận hưởng sự chăm sóc và chiều chuộng của bạn trai là cựu chính trị gia.

Katy Perry và Justin Trudeau selfie.

Justin Trudeau và Katy Perry hẹn hò từ tháng 7/2025 và chính thức công khai xuất hiện cùng nhau vào đầu tháng 6 vừa qua khi hai người dự LHP Tribeca.

Giọng ca Firework khi đó đã chia sẻ với tờ PEOPLE: "Tôi cảm thấy bản thân điềm tĩnh và vững vàng hơn ở rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Tôi đang yêu rất sâu đậm".

Justin Trudeau tháp tùng và bôi kem chống nắng cho bạn gái.

Trước khi yêu Justin Trudeau, nữ ca sĩ sinh năm 1984 có mối quan hệ kéo dài gần 10 năm với tài tử Orlando Bloom. Cặp đôi có 1 cô con gái 5 tuổi trước khi quyết định đường ai nấy đi vào năm ngoái.

Trong khi đó, cuộc hôn nhân của chính trị gia sinh năm 1971 và cựu MC truyền hình Sophie Grégoire Trudeau kéo dài từ năm 2005 đến 2023 với 3 người con chung.

Ảnh: Backgrid