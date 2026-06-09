Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada bắt đầu hẹn hò từ mùa hè năm ngoái. Cặp đôi bị bắt gặp đi nghỉ cùng nhau và thường xuyên hẹn hò bên ngoài nhưng đây là lần đầu họ công khai xuất hiện tại một sự kiện. Nữ ca sĩ 42 tuổi mang bộ phim Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris tới ra mắt tại LHP Tribeca và tất nhiên bạn trai cô cũng có mặt để ủng hộ.

Cặp đôi nhận sự quan tâm đặc biệt của truyền thông trên thảm đỏ vì đẹp đôi và diện trang phục đồng điệu. Cựu thủ tướng đẹp trai được khen vô cùng phong độ ở tuổi 55 khi sánh đôi bên bạn gái kém 11 tuổi.

Katy Perry chia sẻ bộ phim Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris khác nhiều so với phim tài liệu Part of Me cô ra mắt năm 2012 với nhiều nội dung chân thật về cuộc sống của nữ ca sĩ cũng như những trải nghiệm về concert được nâng lên một tầm cao mới cho các fan. "Tôi làm phim này cho người hâm mộ vì họ đã bên cạnh suốt 18 năm qua", cô nói.

Katy Perry bị bắt gặp hẹn hò Justin Trudeau chỉ 1 tháng sau khi huỷ hôn với tài tử Orlando Bloom, kết thúc gần 1 thập kỷ bên nhau. Ngay sau khi hẹn hò Justin Trudeau, nữ ca sĩ đã gặp gỡ và tìm hiểu các con của bạn trai. Con trai 18 tuổi của Justin Trudeau là một nhạc sĩ nên thường xuyên hỏi ý kiến bạn gái của bố về các bản nhạc mình sáng tác. Chia sẻ trong chương trình Can't Be Censored hồi tháng 4, cậu nói Katy Perry rất vui vẻ đưa lời khuyên cho cậu.

Justin Trudeau và Katy Perry trên thảm đỏ: