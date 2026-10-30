Katy Perry đón tuổi 42 bằng chuyến leo núi cùng bạn trai Justin Trudeau. Nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc khóa môi cựu Thủ tướng Canada và gọi ông là tình yêu của đời mình.

Theo Hello Magazine, ngày 29/10 Katy Perry đăng tải 1 loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 42 bên cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau trên trang Instagram cá nhân. Theo như chia sẻ, cặp đôi đã có chuyến đi trải nghiệm với các hoạt động leo núi, chèo thuyền...

Cặp đôi cùng nhau chinh phục những vách đá đầy mạo hiểm.

Đáng chú ý là bức ảnh khóa môi cùng bạn trai đầy tình tứ sau khi cùng chinh phục những vách đá sa thạch. Katy Perry còn khoe chiếc bánh sinh nhật và tiết lộ bản thân hạn chế sử dụng điện thoại để dành thời gian bên bạn trai.

"Có người bảo tôi rằng chạm ngưỡng 42 tuổi là chìa khóa trả lời cho mọi thứ, mặc dù ban đầu tôi chẳng mấy hào hứng với tuổi mới. Cho dù chưa hiểu hết ý nghĩa của điều đó, tôi vẫn vui vẻ bước sang tuổi 42 miễn là có anh bên cạnh và được sống trọn vẹn trở lại", Katy Perry thủ thỉ đầy tâm tình.

Bài đăng của nữ ca sĩ ngay lập tức thu về lượt tương tác khủng và nhiều lời chúc mừng.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều khán giả thích thú trước cách đón sinh nhật khác lạ của nữ ca sĩ, trong khi một số người không khỏi lo lắng khi thấy cô và bạn trai leo lên những vách núi cao như vậy.

Katy Perry và Justin Trudeau bắt đầu hẹn hò từ giữa năm 2025, chỉ vài tháng sau khi nữ ca sĩ công khai chia tay vị hôn phu cũ Orlando Bloom. Cặp đôi đã quen biết và dần trở nên thân thiết hơn trong thời gian cô thực hiện chuyến lưu diễn Lifetimes Tour.

Trong cuộc phỏng vấn với People trước đó, Katy Perry không ngần ngại gọi cựu Thủ tướng Canada là "tình yêu của đời mình". Cô cho biết việc gặp Justin Trudeau là một trong những điều tuyệt vời nhất cô có được sau chuyến lưu diễn. Tuy nhiên, trước khi tìm thấy bến đỗ mới, nữ ca sĩ từng trải qua khoảng thời gian khá khó khăn sau khi kết thúc mối tình 9 năm với nam tài tử Orlando Bloom, cả hai đã có chung 1 cô con gái tên Daisy Dove Bloom.

Katy Perry thừa nhận Justin Trudeau chính là tình yêu đích thực của mình.

"Đó có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất của tôi. Tôi thường xuyên cảm thấy đau buồn và xa cách, lạc lõng. Trong khi bạn bè tôi đều tụ họp và vui chơi cùng nhau". Katy Perry kể.

Dù vậy, cô không hối tiếc về quãng thời gian bên tài tử Cướp biển vùng Caribbean. Theo nữ ca sĩ, mỗi mối quan hệ đều mang đến những bài học và cô cần chấp nhận buông bỏ để bước tiếp.

Cặp đôi luôn xuất hiện đầy tích cực và tình tứ.

Katy Perry cũng tiết lộ từng tâm sự với chuyên gia tâm lý rằng bản thân luôn mong có một tình yêu thật đặc biệt. "Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều rất tuyệt vời nhưng tình yêu vẫn là mảnh ghép còn thiếu. Rồi may mắn thay, nó cũng xuất hiện", cô chia sẻ. Katy cũng chia sẻ rằng trước chuyến lưu diễn, cô đã viết ra 1 danh sách gồm những điều bản thân mong muốn. Và ở mục thứ 10, Katy Perry đã viết "Tình yêu đích thực". Sau khi gặp Justin Trudeau, mong ước ấy đã thành hiện thực.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cựu Thủ tướng Canada còn thường xuyên đến xem bạn gái biểu diễn. Katy Perry cho biết ông thuộc lời nhiều ca khúc, luôn cổ vũ và tự hào về cô: "Anh ấy thuộc lời các bài hát, luôn ủng hộ và ngưỡng mộ tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy được chữa lành. Justin rất tình cảm và chúng tôi thực sự đồng điệu", nữ ca sĩ nói.

Cựu Thủ tướng Justin Trudeau và Katy Perry quấn quýt không rời tại thảm đỏ:

Ảnh, video: IGNV