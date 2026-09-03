Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên PEOPLE, nữ ca sĩ Katy Perry đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hiện tại, quá trình vượt qua giai đoạn khó khăn và mối quan hệ tình cảm đang thu hút sự chú ý với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Katy Perry và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: /Instagram

Chuyến lưu diễn Lifetimes diễn ra trong khoảng thời gian đầy biến động đối với ngôi sao 42 tuổi. Bên cạnh những áp lực dư luận quanh album 143, cô còn trải qua biến cố đổ vỡ với tài tử Orlando Bloom sau gần 1 thập kỷ gắn bó. Katy Perry thừa nhận đây là "thời điểm khó khăn nhất", cô từng nhiều lần bật khóc vì cảm giác cô đơn khi phải vừa đi tour vừa chăm sóc con gái Daisy mới 6 tuổi.

Tuy nhiên, chuyến lưu diễn cũng mang đến cho nữ ca sĩ bước ngoặt lớn. Cô chia sẻ đã gặp được "tình yêu của đời mình" - cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau (54 tuổi) - khi công diễn tại Canada vào tháng 7/2025. Katy Perry tiết lộ cô từng trải lòng với chuyên gia tâm lý về mong muốn tìm kiếm một "tình yêu đích thực". Giọng ca Teenage Dream gọi cựu Thủ tướng Canada chính là "mảnh ghép còn thiếu" để hoàn thiện cuộc đời mình.

Nữ ca sĩ nói cô đã phải buông bỏ mối quan hệ kéo dài 9 năm để tiếp tục tiến lên. "Tôi vẫn luôn khao khát một tình yêu trong mơ và tôi từng tâm sự với chuyên gia tâm lý của mình rằng mọi thứ trong đời tôi đều tuyệt mỹ nhưng đây là mảnh ghép còn thiếu và rồi nó đã xuất hiện. Tôi đã có cơ hội gặp Justin trong chuyến lưu diễn và sau đó mọi thứ thay đổi", Katy Perry nói.

Là người có niềm tin mãnh liệt vào luật hấp dẫn, Katy Perry đã đã viết ra một danh sách các điều ước vào tháng 8 năm ngoái. Một lần cô lấy điện thoại ra và rút một mảnh giấy từ trong ốp lưng rồi mở nó ra trước ống kính. "Mục số 10 chỉ ghi đơn giản: 'tình yêu đích thực'. Và tôi tin đó chính là vị trí của chúng tôi hiện tại".

Katy Perry trong chuyến lưu diễn định mệnh. Ảnh: Cynthia Parkhurst

Sau thời gian bí mật hẹn hò từ tháng 7/2025, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 10/2025 và chính thức xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ LHP Tribeca vào tháng 6 vừa qua.

Katy Perry bày tỏ sự trân trọng khi Justin Trudeau luôn đồng hành, có mặt ủng hộ cô tại 10/20 đêm diễn trong mùa hè qua. Trong tour diễn của Katy Perry, người ta bắt gặp Justin Trudeau "quẩy" nhiệt tình dưới khán đài. "Anh ấy thuộc lời bài hát, luôn ủng hộ và trân trọng tôi, điều đó thật sự chữa lành. Anh ấy là người sống theo con tim và tôi nghĩ chúng tôi đồng điệu với nhau ở điểm đó. Tôi thực sự rất biết ơn", Katy Perry chia sẻ.

Bất chấp những ý kiến trái chiều từ công chúng, nữ ca sĩ khẳng định cô đang tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất và sẵn sàng hướng đến những chương mới trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Justin Trudeau "quẩy" nhiệt tình trong concert của Katy Perry (Nguồn: Fox News)