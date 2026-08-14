Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng bước ra từ khu nhà ga riêng vừa đi vừa nắm tay rất ngọt ngào. Nữ ca sĩ gây chú ý với phong cách khá thoải mái như quần jeans ôm, áo phông trắng và sơ mi họa tiết hoa. Cô đeo kính râm với tai nghe màu bạc.

Justin Trudeau cũng ăn mặc đơn giản với áo polo xanh và quần short. Anh mang theo ba lô đen, đeo kính râm và không quên xách hộ túi Balenciaga cho bạn gái.

Chuyến đi Sardinia diễn ra trong lúc mối quan hệ của Katy Perry và Justin Trudeau được công khai và càng ngày được khán giả cũng như giới báo chí quan tâm. Sau thời gian giữ khoảng cách trước truyền thông, hai người liên tục xuất hiện cùng nhau trong những tháng qua, từ các sự kiện đến những kỳ nghỉ riêng.

Katy Perry và Justin Trudeau di chuyển bằng máy bay riêng. Ảnh: Backgrid UK/The Grosby Group

Vào tháng 6 vừa qua, Katy Perry lần đầu chia sẻ khá cởi mở về chuyện tình cảm của mình khi tham dự Liên hoan phim Tribeca để giới thiệu phim hòa nhạc The Lifetimes Tour - Live from Paris. Sau 91 buổi diễn, nữ ca sĩ cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. “Tôi đang yêu”, Katy Perry bộc bạch.

Katy Perry cũng nhắc đến Justin Trudeau khi kể về những thay đổi của bản thân sau tour diễn. Nữ ca sĩ 42 tuổi ví mình như một chiếc diều đầy màu sắc, luôn bay bổng và tự do nên đôi lúc cần có một người giữ lại. Với cô, việc gặp được người có thể trở thành điểm tựa khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn.

Cặp đôi nắm tay không rời. Ảnh: Backgrid UK/The Grosby Group

Trước khi yêu cựu Thủ tướng Canada, Katy Perry từng có mối quan hệ với tài tử Orlando Bloom. Hai người chia tay năm 2025 sau nhiều năm gắn bó và có một con gái chung. Katy Perry từng thừa nhận năm 2025 là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn. Cô nói đã trải qua nhiều chuyện, có những ngày tưởng như không thể tiếp tục nhưng vẫn cố gắng vượt qua vì con gái, người hâm mộ và chính lời hứa với bản thân.

Justin Trudeau 55 tuổi, từng là thủ tướng thứ 23 của Canada. Anh và vợ cũ Sophie Grégoire kết hôn năm 2005 và chính thức thông báo ly thân vào tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống và có 3 con chung.

Katy Perry quấn quýt bạn trai trong chuyến du lịch châu Âu (Nguồn: India Today Global)