Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào sau khi công khai tình cảm với công chúng. Mới đây hình ảnh cặp đôi quấn quýt đi nghỉ với bạn bè ở miền Nam nước Pháp gây chú ý.

Một nguồn tin độc quyền chia sẻ với tờ Us Weeky rằng Katy Perry và Justin Trudeau đang mong muốn cùng nhau xây dựng tổ ấm. "Cuối cùng họ cũng sẽ có thời gian để ổn định cuộc sống như một gia đình gắn kết. Trong tháng qua, họ đã cùng nhau chăm sóc con tại châu Âu", một nguồn tin chia sẻ.

Cựu Thủ tướng Canada và Katy Perry trong chuyến nghỉ mát gần đây. Ảnh: Backgrid

Katy Perry, 42 tuổi, có con gái Daisy với tình cũ là tài tử Orlando Bloom. Trong khi đó, Justin Trudeau, 55 tuồi là cha của 3 người con.

Do vậy mục tiêu của họ là ổn định lại và dành thời gian nghỉ ngơi trong tháng 8 để định hình lại mối quan hệ cũng như xây dựng nền tảng vững chắc và thiết lập nhịp sống phù hợp. "Họ muốn đảm bảo có một cơ chế ổn định để chăm lo cho con cái", nguồn tin nói thêm.

Justin Trudeau từng làm Thủ tướng Canada suốt 10 năm và anh muốn có một cuộc sống bình thường sau khi rời ghế Thủ tướng. Cựu Thủ tướng Canada đã mua nhà và chuyển tới sống ở Montreal. Anh đang trong giai đoạn sắp xếp mọi thứ cho cuộc sống mới. Mối quan hệ của Justin Trudeau và nữ ca sĩ kém 13 tuổi nhận sự ủng hộ của mọi người nhưng họ cần phải bình tâm lại một chút để xây dựng mối quan hệ bền vững.

Cựu Thủ tướng Canada bôi kem chống nắng cho bạn gái khi đi biển. Ảnh: Backgrid

Tháng trước, khi trả lời phỏng vấn Katy Perry chia sẻ rằng cô đã thay đổi rất nhiều khi tìm thấy tình yêu mới. "Bạn từng nghĩ rằng câu hát của The Beatles 'Tất cả những gì bạn cần là tình yêu' nghe có vẻ sáo rỗng nhưng thực ra nó có lý đấy. Tương tự như việc bạn không thể biết có con tuyệt vời thế nào cho tới khi trải nghiệm điều đó", nữ ca sĩ nói.