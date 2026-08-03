Daily Mail đưa tin, cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và ca sĩ Katy Perry vừa có chuyến đi hâm nóng tình cảm ở Saint-Tropez. Cả hai mạnh dạn bày tỏ tình cảm khi ôm hôn nồng nhiệt trên bãi biển đông người ở miền Nam nước Pháp.

Cặp đôi thể hiện tình cảm mặn nồng trên bãi biển.

Giọng ca 42 tuổi chọn bộ đồ bơi 1 mảnh màu kem kết hợp thêm khăn choàng và váy, kính râm và mũ cói khi đi nghỉ cùng cựu chính trị gia 55 tuổi vẫn vô cùng phong độ. Katy Perry thoải mái bày tỏ tình cảm với cựu Thủ tướng Canada, thậm chí còn chơi bắn súng phun nước.

Katy Perry và Justin Trudeau bắt đầu hẹn hò từ tháng 7/2025 trước khi chính thức công khai quan hệ trên Instagram vào tháng 10 cùng năm. Gần đây cặp đôi liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện từ tháng 6/2026 và thoải mái bày tỏ tình cảm mặn nồng trong kỳ nghỉ hè vừa qua.

Katy Perry chơi súng phun nước.

Con trai lớn của Justin Trudeau rất ủng hộ mối quan hệ của bố và hết lời khen ngợi Katy Perry vì đã cho mình lời khuyên khi làm nhạc.

Katy Perry sinh năm 1984, từng kết hôn với diễn viên Russell Brand từ năm 2010-2012. Sau đó cô có mối quan hệ kéo dài 9 năm với tài tử Orlando Bloom. Cặp đôi có 1 cô con gái sắp tròn 6 tuổi.

Justin Trudeau sinh năm 1971, từng là Thủ tướng Canada từ năm 2015-2025 và có 3 người con với người vợ trước.

Ảnh: Backgrid