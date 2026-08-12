Ông Chu Dung Cơ sinh năm 1928 tại Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1949, tốt nghiệp khoa cơ điện tại Đại học Thanh Hoa năm 1951 và sau đó tham gia chính quyền, công tác hoạch định chính sách kinh tế ở cả cấp địa phương và trung ương.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông Chu Dung Cơ được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Trung Quốc phụ trách kinh tế giai đoạn 1991 – 1998 trước khi trở thành Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1998 – 2003. Ông được biết đến với những nỗ lực chống tham nhũng, cải tổ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước cũng như vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2001.

Theo Tân Hoa xã, ông Chu Dung Cơ từng là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIV và XV.

Trong bản cáo phó do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, Quốc vụ viện và Ủy ban Toàn gia Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc cùng ban hành ngày 12/8, ông Chu Dung Cơ được ca ngợi là “một đảng viên ưu tú, một chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà cách mạng vô sản, chính trị gia và nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc”.