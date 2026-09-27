Tối 26/9, chung kết Mister International 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của 52 thí sinh. Andres Briseño Briseño, đại diện Mexico, đăng quang Mister International 2026. Đại diện Việt Nam Nguyễn Vũ Linh giành danh hiệu á vương 4.

Nguyễn Vũ Linh tự tin trong các phần thi.

Tại đêm chung kết, Vũ Linh cùng các thí sinh trải qua nhiều phần thi như đồng diễn, giới thiệu bản thân, trình diễn đồ bơi, suit và ứng xử. Đại diện Việt Nam gây chú ý với phong thái tự tin, ngoại hình nam tính và khả năng biến hóa qua từng phần thi.

Chia sẻ sau cuộc thi, Nguyễn Vũ Linh cho biết anh đặt mục tiêu cao hơn khi đến với Mister International 2026 nên không tránh khỏi tiếc nuối khi dừng lại ở vị trí á vương 4.

“Tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể vượt qua các đối thủ và có mặt trong top 6. Tôi hy vọng danh hiệu này sẽ tiếp thêm động lực để mình bước tiếp những chặng đường mới trong sự nghiệp, tìm kiếm những thành công mới và lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống”, anh nói.

Đại diện đến từ Việt Nam được đánh giá khá cao về hình thể và kỹ năng.

Ông Đỗ Kim Khánh, Giám đốc Quốc gia Mister International Việt Nam nhận xét chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, tạo thêm áp lực cho đại diện Việt Nam trong suốt cuộc thi. Theo ông, Vũ Linh đã hoàn thành mục tiêu đặt ra và có một hành trình đáng ghi nhận.

Trước khi sang Thái Lan, Vũ Linh mong mỏi giành chiến thắng tại Mister International 2026. Tuy nhiên, nếu không đạt ngôi vị cao nhất, anh mong muốn để lại hình ảnh về một người đàn ông Việt Nam mạnh mẽ và tạo được dấu ấn với ban giám khảo.

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, quê Vĩnh Long. Anh cao 1,86m, tốt nghiệp Đại học Công nghệ TPHCM và từng làm tiếp viên hàng không.

Năm 2018, Vũ Linh tham dự Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành giải Á quân. Năm 2022, anh đạt danh hiệu Á vương 4 Mister Grand International. Năm 2024, anh được chọn làm Đại sứ Du lịch Truyền thông của tỉnh Ninh Thuận.

Năm 2025, Vũ Linh giành Á vương 4 Manhunt International 2025. Danh hiệu Á vương 4 tại Mister International 2026 tiếp tục bổ sung vào thành tích của anh tại các cuộc thi nam vương quốc tế.

Mister International 2026 diễn ra từ 12/9-26/9 tại Bangkok và Phuket, Thái Lan. Trước đó, Việt Nam từng có Trịnh Bảo đăng quang Mister International 2018 và Mạnh Lân giành á vương 1 tại cuộc thi năm 2024.

Clip giới thiệu của Vũ Linh tại Mister International 2026

Ngọc Mai

Ảnh, clip: BTC