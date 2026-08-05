Chiều 5/8, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng 21 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", giảm 4 năm so với mức án 25 năm mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

11 bị cáo còn lại cũng được giảm từ 6-30 tháng tù.

Theo HĐXX, bị cáo giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội và là người hưởng lợi nhiều nhất. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo đã tự nguyện khắc phục thêm 11,5 tỷ đồng; gia đình có công với cách mạng; tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì vậy đây là những tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Trước đó, bị cáo Hằng bị TAND TPHCM tuyên phạt 25 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 14 bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 22 năm 6 tháng tù.

Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng

Theo cáo buộc, Công ty SJC được NHNN giao sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC để bình ổn giá. Doanh nghiệp còn được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.

Mỗi khi SJC gia công, NHNN sẽ thành lập tổ giám sát để giám sát toàn bộ quá trình tại xưởng vàng Tân Thuận. Tổ giám sát gồm 4 thành viên, được phân công nhiệm vụ khác nhau, giám sát trực tiếp và qua camera tất cả các khâu gia công vàng miếng.

Đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC

Dù ngân hàng nhà nước giám sát chặt chẽ nhưng lợi dụng sơ hở, bị cáo Hằng và các thuộc cấp vẫn đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định, rồi bán ra thị trường, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, bị cáo Hằng chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc Xưởng vàng SJC) và Trần Tấn Phát (cựu Phó Giám đốc Xưởng vàng SJC) chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công lại số vàng bị móp méo theo yêu cầu của ngân hàng nhà nước. Từ đó, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại hơn 74 tỷ đồng, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Hằng còn chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc Chi nhánh SJC Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Đồng thời, bà này còn chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh SJC Hải Phòng, Giám đốc Chi nhánh SJC miền Trung và Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng. Phần còn lại giữ lại bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái quy định.

Cạnh đó, giữa năm 2024, ngân hàng nhà nước giao cho Công ty SJC 2 đợt, tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, bị cáo Hằng đã chỉ đạo Viễn và Phát lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Sau đó, Phát cùng nhân viên lấy 91 lượng vàng trong số 10 tấn vàng mà ngân hàng nhà nước giao, tự sản xuất thành vàng nhẫn SJC loại 5 chỉ rồi đưa cho cựu Tổng giám đốc SJC.

Khi quét đãi nhà xưởng định kỳ để thu gom vàng vụn, Phát cùng nhân viên tiếp tục biển thủ 4 lượng vàng, nấu thành 3 cục vàng nhỏ rồi đưa cho bị cáo Hằng.