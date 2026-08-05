Ngày 5/8, Công an xã Tân Thạnh (tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Phi Trường (24 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh) liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 6/6 tại địa bàn.

Đối tượng Võ Nguyễn Phi Trường. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 0h30 ngày 6/6, Trường đến Trung tâm Y tế khu vực Tân Thạnh để tìm mẹ là bà Nguyễn Thị Hồng Diễm (nhân viên y công đang trực) để xin tiền. Khi bị mẹ từ chối, Trường đã la hét, đập phá làm vỡ kính tại phòng y công và phòng bảo vệ của trung tâm.

Trong quá trình đập phá tài sản, Trường bị mảnh kính cắt đứt gân, mạch máu tay phải. Sau khi được bác sĩ trực tại trung tâm sơ cứu, thanh niên này không điều trị mà tự ý bỏ về.

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Võ Nguyễn Phi Trường để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.