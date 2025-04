NBC News dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại hội nghị của Tổ chức Bênh vực, cố vấn và đại diện cho người khuyết tật (ACRD) ở Chicago hôm 15/4: “Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Chưa đến 100 ngày, chính quyền mới đã gây ra rất nhiều thiệt hại và phá hủy. Thật đáng kinh ngạc, khi điều này xảy ra sớm đến như vậy… Họ đã hủy hoại Cục An sinh xã hội và sa thải 7.000 người. Đó là 7.000 nhân viên và 7.000 người này đã bị sa thải trong thời gian đó”.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu hôm 15/4. Ảnh: NBC News

Cựu Tổng thống Mỹ cho biết, an sinh xã hội không chỉ là một chương trình của chính phủ nước này, mà còn là lời hứa thiêng liêng với người dân. Sau đó, ông Biden cũng lên tiếng bảo vệ các chương trình cung cấp phúc lợi dành cho hơn 73 triệu người khuyết tật, người dân Mỹ đã nghỉ hưu và một số trường hợp khác.

“Chúng ta có thể chứng kiến tác động của việc cắt giảm nhân sự ở Cục An sinh xã hội. Ví dụ, hàng nghìn người sử dụng trang web của cơ quan này mỗi ngày để kiểm tra quyền lợi và gửi đơn yêu cầu của họ. Tuy nhiên, bộ phận công nghệ của cơ quan này đã bị cắt giảm một nửa, do vậy trang web của Cục An sinh xã hội đã bị sập. Mọi người không thể đăng nhập vào tài khoản của họ”, ông Biden nói thêm, đồng thời chỉ trích một số nghị sĩ đảng Cộng hòa “đang tìm cách cắt giảm an sinh xã hội”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Steven Cheung sau đó đã chỉ trích bài phát biểu trên của ông Biden, mô tả “đây là bài phát biểu thiếu mạch lạc”. Trong khi đó, trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội X, Cục An sinh xã hội Mỹ cáo buộc ông Biden đang “nói dối”.

“Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần hứa sẽ bảo vệ an sinh xã hội và đảm bảo tiền lương nhận được mỗi tháng sau thuế của người cao tuổi sẽ cao hơn cũng như chấm dứt đánh thuế vào các chế độ phúc lợi an sinh xã hội”, một đoạn trong thông cáo viết.