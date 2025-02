Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 7/2, ông Trump lập luận rằng, cựu Tổng thống Biden đã tạo ra tiền lệ vào năm 2021 khi chỉ thị cho Cộng đồng Tình báo Mỹ hạn chế quyền tiếp cận của ông vào các thông tin chi tiết về an ninh quốc gia sau khi mãn nhiệm. Ông Trump nói bản thân coi hành động đó không công bằng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người tiền nhiệm Joe Biden. Ảnh: CNN

Theo CNN, vị tổng thống thứ 47 của Mỹ cũng trích dẫn báo cáo Hur, mặc dù không cáo buộc ông Biden phạm tội nhưng vẽ nên bức tranh về một vị tổng tư lệnh hay quên và không bảo vệ các tin mật một cách phù hợp.

Ông Trump khẳng định sẽ ưu tiên bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời nhấn mạnh trong bài đăng trên Truth Social: "Joe Biden không cần phải tiếp tục có được quyền tiếp cận thông tin mật. Joe, anh đã bị sa thải!".

BBC đưa tin, ông Trump đã thực hiện các bước nhằm thu hồi quyền miễn trừ an ninh và quyền bảo vệ của các quan chức cấp cao khác có liên quan đến chính quyền tiền nhiệm kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1 vừa qua. Cho đến nay, ông Trump đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh của hơn 40 cựu quan chức tình báo bị cáo buộc đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 theo hướng có lợi cho ông Biden.