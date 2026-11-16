HLV Lee Young Jin thay ông Lê Đức Tuấn dẫn dắt CLB SHB Đà Nẵng tại LPBank V-League 2026/27. Cựu trợ lý HLV Park Hang Seo bắt đầu công việc từ vòng 8 V-League.

Chiều 16/11, CLB SHB Đà Nẵng thông báo về việc chia tay HLV Lê Đức Tuấn. Ông Tuấn thôi giữ ghế HLV trưởng, được giao nhiệm vụ làm Giám đốc kỹ thuật.

Trên trang chủ CLB, đội bóng sông Hàn viết: "Trong thời gian đảm nhiệm cương vị HLV trưởng, thầy đã cùng các cầu thủ đi qua những thử thách, thời khắc đáng nhớ và cả những giai đoạn đòi hỏi sự kiên định, bản lĩnh. Mỗi buổi tập, mỗi trận đấu và từng nỗ lực trên sân cỏ đều góp phần tạo nên những dấu ấn của thầy trong hành trình cùng đội bóng.

HLV Lê Đức Tuấn rời ghế thuyền trưởng SHB Đà Nẵng. Ảnh: Đà Nẵng FC

Bóng đá luôn vận động và mỗi giai đoạn phát triển đều đặt ra những yêu cầu mới. Trên tinh thần đó, SHB Đà Nẵng tiếp tục kiện toàn bộ máy chuyên môn, hướng đến mục tiêu xây dựng nền tảng phát triển bền vững và dài hạn".

Tại LPBank V-League 2026/27, HLV Lê Đức Tuấn dẫn dắt SHB Đà Nẵng 7 trận, giành 9 điểm hiện đang tạm đứng ở vị trí thứ 10 trên BXH, kém đội đứng thứ 6 là Hải Phòng đúng 1 điểm. Được biết, HLV Lee Young Jin (Hàn Quốc) là người được chọn dẫn dắt đội bóng sông Hàn.

HLV Lee Young Jin được ví là cánh tay phải của HLV Park Hang Seo trong thời gian nhà cầm quân người Hàn Quốc dẫn dắt U23 và tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo từng gọi Lee Young Jin là "bộ não" của mình, nhấn mạnh vai trò đặc biệt của người cộng sự đồng hương.

HLV Lee Young Jin là trợ lý số 1 của ông Park Hang Seo.

Sau khi kết thúc công việc tại Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo, ông Lee Young Jin trở về Hàn Quốc. Tháng 2/2024, LĐBĐ Hàn Quốc bổ nhiệm ông Lee làm cố vấn kỹ thuật cho đội tuyển quốc gia, hỗ trợ HLV tạm quyền Hwang Sun Hong trong hai trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2026.

Ở cấp CLB, ông Lee từng có kinh nghiệm làm HLV trưởng tại Daegu FC (Hàn Quốc), làm việc ở Việt Nam trong 5 năm nên tự tin thích nghi nhanh với một đội bóng V-League. Việc cựu trợ lý HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam dẫn dắt đội bóng sông Hàn được giới chuyên môn và người hâm mộ thực sự chờ đợi.