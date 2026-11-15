Trước thềm FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Doha (Qatar), tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực của U17 Việt Nam nhận được sự chú ý đặc biệt từ LĐBĐ thế giới (FIFA).

Ngày 7/11, trang chủ FIFA đăng tải bài viết giới thiệu các đội tuyển thuộc bảng G tại VCK U17 World Cup 2026, gồm Việt Nam, Bỉ, New Zealand và Mali. Bên cạnh việc điểm lại hành trình giành vé, thành tích và những thông tin đáng chú ý của từng đội tuyển, FIFA lựa chọn một cầu thủ tiêu biểu để giới thiệu tới người hâm mộ.

Với U17 Việt Nam, cái tên được tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới nhắc đến là Chu Ngọc Nguyễn Lực. Theo đánh giá của FIFA, tiền vệ đang khoác áo Hà Nội FC sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân xuất sắc cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Những màn trình diễn của Nguyễn Lực góp phần quan trọng vào hành trình giành quyền tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh của U17 Việt Nam.

Nguyễn Lực thi đấu ấn tượng trong màu áo U17 Việt Nam. Ảnh: S.N

Đây là sự ghi nhận đáng chú ý đối với cá nhân Nguyễn Lực, đặc biệt trong bối cảnh U17 Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại World Cup. Việc được FIFA lựa chọn cũng giúp tiền vệ trẻ đội bóng Thủ đô có thêm nhiều sự tự tin, động lực để thể hiện trong hành trình sắp tới.

Sau khi có bài viết về Nguyễn Lực, ngày 15/11, FIFA tiếp tục đăng tải hình ảnh giới thiệu Nguyễn Lực trên fanpage, nhấn mạnh những thông tin cá nhân, sự tiến bộ vượt bậc của cầu thủ trẻ U17 Việt Nam.

Nguyễn Lực là một trong những gương mặt nổi bật ở U17 Việt Nam, được kỳ vọng sẽ ghi dấu ấn ở World Cup sắp tới. Trước khi lần đầu được tham dự sân chơi lớn nhất dành cho lứa U17, tiền vệ sinh năm 2009 có hành trình thi đấu cực ấn tượng trong màu áo các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, Nguyễn Lực là một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Cristiano Roland. Điểm mạnh của anh là khả năng tổ chức tấn công, xử lý bóng sáng tạo và những tình huống dứt điểm từ xa. Ở giải đấu này, Nguyễn Lực lập hat-trick trong chiến thắng 10-0 của U17 Việt Nam trước Timor Leste.

Nguyễn Lực (10) là niềm hy vọng của U17 Việt Nam ở World Cup 2026. Ảnh: S.N

Với những màn thể hiện ấn tượng, Nguyễn Lực được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á 2026 sau khi cùng U17 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch.

Trước đó, tại VCK U17 châu Á 2026, Nguyễn Lực cũng để lại dấu ấn với bàn thắng vào lưới U17 UAE. Pha lập công từ tình huống đá phạt trực tiếp của tiền vệ này góp phần vào chiến thắng ngược dòng 3-2 của U17 Việt Nam. Kết quả đó giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành quyền vào tứ kết, đồng thời lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé tham dự U17 World Cup.

Tại VCK World Cup diễn ra ở Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ Bỉ, New Zealand và Mali. Trước các đối thủ mạnh, rõ ràng một cá nhân như Nguyễn Lực sẽ khó giúp U17 Việt Nam tiến xa. Tuy nhiên, sự đánh giá cao của FIFA hay HLV Cristiano Roland là cơ sở để người hâm mộ đặt kỳ vọng Nguyễn Lực và các đồng đội có thể làm được "điều gì đó" tại Qatar.