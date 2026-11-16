Sáng miệt mài trên những rẫy Cafe, chiều lại xỏ giày ra sân tập bóng, Thuơn - cô gái người Ba Na, đội trưởng đội bóng nữ Đak Đoa, chưa từng nghĩ có ngày mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam.

Câu chuyện cổ tích trên chuyến xe hơn 1.000km

Tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số 2026 - VTV Cup, đội bóng nữ Đak Đoa tạo nên hành trình đầy cảm xúc. Những cô gái đến từ vùng đất Tây Nguyên lần lượt vượt qua loạt đối thủ mạnh tiến vào trận chung kết, trước khi chịu thua chủ nhà Lục Yên (Lào Cai) 1-2.

Không thể giành chức vô địch, nhưng Đak Đoa vẫn chiếm được tình cảm đặc biệt của người hâm mộ. Họ thi đấu bằng tất cả sự nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu và niềm đam mê của những người phụ nữ vốn quen với công việc nương rẫy.

Đak Đoa trong trận chung kết.

Hình ảnh những cô gái Ba Na, Jrai mặc áo đấu truyền thống, cháy hết mình trong từng pha bóng, tạo nên một nét riêng không dễ tìm thấy ở những giải đấu khác.

Đặc biệt, đội trưởng Thuơn được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Với cô gái người Ba Na, đó là phần thưởng xứng đáng sau hành trình nỗ lực không ngừng, nhưng cũng là trải nghiệm mà có lẽ cả cuộc đời cô không thể quên.

Lần đầu tiên, Thuơn cùng các đồng đội phải rời xa buôn làng, vượt quãng đường hơn 1.000km từ Gia Lai đến Lào Cai bằng ô tô. Chuyến đi kéo dài gần hai ngày, hai đêm, trở thành kỷ niệm đáng nhớ với những cô gái của vùng đất đỏ bazan.

"Tôi và các đồng đội có một trải nghiệm đặc biệt. Lần đầu tiên chúng tôi phải rời xa bản làng và di chuyển hơn 1.000km bằng ô tô. Cả đội ai cũng say xe, đều phải uống thuốc, và tất cả cùng cố gắng vượt qua chặng đường kéo dài gần hai ngày, hai đêm", Thuơn kể lại.

Thuơn lần đầu thi đấu trên sân có khán giả ngồi chật kín.

Thế nhưng, những mệt mỏi trên chuyến xe dài dường như tan biến khi các cô gái đặt chân đến Lào Cai. Điều khiến Thuơn ấn tượng nhất là bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt trên khán đài.

"Người dân đến xem rất đông, chật kín các khán đài, ngồi cả xuống sân. Đó là niềm hạnh phúc với bất cứ cầu thủ nào. Chưa bao giờ tôi thấy cầu thủ nữ dân tộc lại được quan tâm như vậy", đội trưởng Đak Đoa chia sẻ.

Đak Đoa từng giành nhiều thành tích ở các giải bóng đá nữ tại Gia Lai và khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, VTV Cup là thử thách hoàn toàn khác khi quy tụ những đội bóng mạnh trên cả nước. Mỗi trận đấu đều là một cuộc chiến, đòi hỏi các cầu thủ phải nỗ lực vượt giới hạn.

"Tôi rất tiếc khi ở trận chung kết Đak Đoa thi đấu nhỉnh hơn đối thủ, nhưng trong bóng đá luôn cần yếu tố may mắn. Tôi ghi được một bàn trong trận đấu nhưng như vậy là chưa đủ giúp đội vô địch", Thuơn nói.

Thuơn cùng các đồng đội giành vị trí Á quân.

Sau thất bại ấy, điều khiến các cầu thủ Đak Đoa thấp thỏm nhất lại không phải hành trình hàng nghìn km trở về quê nhà với vị trí Á quân. Họ lo rằng kết quả chưa như mong đợi có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, tiếp nhận đội bóng của bầu Đức.

Từ đội bóng buôn làng đến giải VĐQG

Với Thuơn và các đồng đội, việc được bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp từng là điều gần như không tưởng. Họ vốn chỉ quen với những giải đấu phong trào, nơi bóng đá là niềm vui, là đam mê sau những giờ lao động vất vả. Thế nên, khi biết CLB HAGL quyết định tiếp nhận và đầu tư cho đội bóng nữ Đak Đoa, niềm vui của các cô gái Tây Nguyên thực sự vỡ òa.

"Chúng tôi lo là vì bầu Đức có thể thay đổi quyết định khi đội chỉ đứng thứ Nhì. Nhưng cuối cùng ông bầu vẫn tiếp nhận và đầu tư để đội tham dự giải VĐQG 2027", Thuơn chia sẻ.

HAGL tiếp nhận đội bóng Đak Đoa.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận đội bóng, bầu Đức còn định hướng tạo điều kiện để các cầu thủ có cuộc sống ổn định, an tâm theo đuổi đam mê và từng bước tiếp cận môi trường thi đấu đỉnh cao.

Ngày 21/9/2026, lễ chuyển giao đội bóng nữ Đak Đoa cho Hoàng Anh Gia Lai được tổ chức, mở ra một chương mới trong hành trình của tập thể này. Từ những cô gái chơi bóng trên sân làng, họ bắt đầu có cơ hội tiếp cận với phương pháp huấn luyện bài bản, cải thiện thể lực, chuyên môn và làm quen với bóng đá 11 người. Mục tiêu được đặt ra là chơi hết khả năng tại giải bóng đá nữ VĐQG năm 2027.

Với bóng đá nữ Việt Nam, đây cũng là câu chuyện chưa từng có. Một đội bóng xuất phát từ cộng đồng dân tộc thiểu số, không có nền tảng đào tạo chuyên nghiệp, được góp mặt ở sân chơi cao nhất cả nước.

Những ngày này, Thuơn cùng các đồng đội đang miệt mài tập luyện. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, trong khi khoảng cách về thể lực, kinh nghiệm và kỹ năng giữa Đak Đoa với các đội bóng nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp như Hà Nội, TPHCM, Hà Nam, Than KSVN… vẫn còn rất lớn.

HLV Nguyễn Anh Dũng và các học trò.

HLV Nguyễn Anh Dũng, người có gần 10 năm gắn bó với đội bóng, hiểu rõ những thách thức đang chờ đợi các học trò. Ông đánh giá các cầu thủ có niềm đam mê mãnh liệt, tinh thần cống hiến và sự hồn nhiên đáng quý. Tuy nhiên, bước chuyển từ bóng đá phong trào sang chuyên nghiệp lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Điều mà tôi đau đầu nhất là thể lực. Vì vậy, thời gian qua chúng tôi đưa vào các giáo án phù hợp để nâng thể lực cho các cầu thủ. Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề khác phải cải thiện. Tôi không khẳng định điều gì, nhưng chắc chắn toàn đội đang cố gắng hết sức mỗi ngày", HLV Nguyễn Anh Dũng cho biết.

Cầu thủ Đak Đoa còn hạn chế về nhiều mặt.

Thuơn và các đồng đội phải đối diện với thực tế khắc nghiệt: Khó cạnh tranh thành tích tại giải Quốc gia. Họ cần học cách thích nghi với sân 11 người, nâng cao khả năng tranh chấp, di chuyển, tổ chức chiến thuật và duy trì cường độ thi đấu cao trong suốt trận đấu.

Nhưng với những cô gái đã vượt qua hành trình hơn 1.000km để viết nên câu chuyện cổ tích tại VTV Cup, khó khăn chưa bao giờ là lý do để từ bỏ.

Sáng hái cà phê, chiều tập bóng

Thuơn yêu bóng đá từ khi còn học lớp 1. Ngày ấy, cô bé thường xuyên ra sân chơi cùng các bạn nam. Thuơn chơi bóng bằng tất cả sự hồn nhiên và niềm yêu thích của một đứa trẻ. Lớn lên, cô tham gia các giải đấu ở xã, ở tỉnh và khu vực Tây Nguyên. Trong một lần như vậy, Thuơn lọt vào mắt xanh của HLV Nguyễn Anh Dũng.

Thuơn là niềm tự hào của người Ba Na.

Theo đánh giá của nhà cầm quân này, Thuơn là cầu thủ có ý chí tuyệt vời, khả năng chơi bóng toàn diện và tố chất của một thủ lĩnh. Tuy nhiên, tuổi tác cũng là vấn đề đáng quan tâm khi cô đã bước sang tuổi 31. Nếu được đầu tư tốt, khoảng thời gian một đến hai năm tới sẽ rất quan trọng để Thuơn tận dụng cơ hội thi đấu đỉnh cao.

Là con út trong gia đình, nhưng Thuơn lại mang trên vai trách nhiệm của một trụ cột. Cô vẫn phải tranh thủ làm việc để phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Buổi sáng, Thuơn lên rẫy hái cà phê, đến chiều, cô lại có mặt trên sân tập cùng đồng đội. Hai công việc tưởng chừng đối lập ấy lại song hành trong cuộc sống của cô gái Ba Na.

"Mọi thứ đều rất khó khăn. Thể lực là hạn chế lớn nhất của chúng tôi. Các cầu thủ đá sân 5, sân 7 nhưng giờ sân 11 có sự khác biệt hoàn toàn. Bên cạnh đó, đa phần các cầu thủ của đội đều có chiều cao khiêm tốn, sải chân ngắn, nên khó theo kịp các đối thủ", Thuơn bộc bạch.

Thuơn cùng các cô gái Đak Đoa sẵn sàng "trình làng" tại giải VĐQG Việt Nam.

Được bước vào môi trường chuyên nghiệp là món quà mà Thuơn chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng cơ hội càng lớn, áp lực dành cho cô cũng càng nhiều. Là đội trưởng, Thuơn không chỉ phải nỗ lực cho bản thân mà còn phải trở thành điểm tựa tinh thần cho những đồng đội vốn có xuất phát điểm tương tự.

"Tôi nghĩ trong lần đầu tham dự giải VĐQG, mình cứ chơi hết sức là được rồi. Dù kết quả có thế nào, chúng tôi cũng rất tự hào khi đại diện cho Tây Nguyên lần đầu có đội bóng tham dự giải đấu cao nhất bóng đá nữ Việt Nam", Thuơn chia sẻ.

Ảnh, Video: VTV, HAGL