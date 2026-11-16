Đình Bắc vẫn quan trọng ở tuyển Việt Nam, nhưng HLV Kim Sang Sik cần nhiều hơn những pha xử lý cá nhân để giải quyết trận đấu, nhất là trước đối thủ khó chịu như Kyrgyzstan.

Dấu ấn từ những cá nhân

Chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) giúp tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại Casper Cup 2026. Hai bàn thắng của Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc mang đến niềm vui, đồng thời cho thấy giá trị của những cầu thủ biết tạo khác biệt ở thời điểm cần thiết.

Olaha Mạnh Đức có màn ra mắt đáng nhớ khi ghi bàn mở tỷ số bằng pha chọn vị trí và dứt điểm cận thành. Trong khi đó, Đình Bắc tiếp tục chứng minh phẩm chất cá nhân với tình huống đi bóng rồi dứt điểm kỹ thuật, nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Tuyển Việt Nam chiến thắng Đài Loan (Trung Quốc) mang đậm dấu ấn cá nhân của Olaha Mạnh Đức, Đình Bắc...

Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, màn trình diễn của tuyển Việt Nam vẫn còn những điều cần cải thiện. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra không ít cơ hội, khả năng phối hợp ở khu vực cuối sân, đặc biệt trong những tình huống cần xử lý nhanh, chưa thực sự mang đến sự yên tâm.

Tất nhiên, việc các cá nhân tỏa sáng không phải điều đáng lo. Bóng đá luôn cần những cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu. Vấn đề là tuyển Việt Nam chưa thể xem những khoảnh khắc ấy như phương án chủ yếu để giải quyết khó khăn.

Điều này càng đáng bàn khi Olaha Mạnh Đức đã trở lại CLB Công an TP.HCM, còn đối thủ tiếp theo là Kyrgyzstan được đánh giá có khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự tốt hơn hẳn Đài Loan (Trung Quốc).

Vì thế, trận đấu ngày 17/11 không chỉ là cơ hội tranh chức vô địch, bởi nó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cách tổ chức tấn công của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam cần sức mạnh từ tập thể

Không còn Olaha, tuyển Việt Nam phải tìm kiếm những phương án khác trên hàng công. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải ai được lựa chọn thay thế, mà là cách tạo ra cơ hội cho những người chơi cao nhất.

Một hàng công hiệu quả không thể chỉ trông chờ vào việc tiền đạo tự xoay xở. Khả năng luân chuyển bóng nơi tuyến giữa, những pha phối hợp ở hai biên và cách di chuyển không bóng cần được kết nối tốt hơn nhằm tạo ra khoảng trống trước hàng phòng ngự đối phương.

HLV Kim Sang Sik cần xây dựng lối chơi tấn công hiệu quả hơn thay vì phụ thuộc quá nhiều vào các cá nhân xuất sắc.

Đây cũng là điều tuyển Việt Nam cần cải thiện sau những giải đấu gần đây. Khi các trụ cột vắng mặt hoặc bị đối thủ phong tỏa, khả năng tạo đột biến thường giảm đi, khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gặp khó trong việc duy trì sức ép và tìm kiếm bàn thắng.

Trước Kyrgyzstan, thử thách có thể lớn hơn khi đối thủ vừa đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 3-0 bằng lối chơi tấn công khá đa dạng. Nếu không có sự phối hợp đủ tốt, tuyển Việt Nam khó duy trì thế chủ động, ngay cả khi vẫn còn đó Đình Bắc - người có thể toả sáng bằng khoảnh khắc cá nhân.

Dĩ nhiên, với đội hình có nhiều thay đổi và thời gian chuẩn bị hạn chế, không thể đòi hỏi HLV Kim Sang Sik lập tức xây dựng một hệ thống tấn công hoàn chỉnh. Nhưng những trận giao hữu là dịp phù hợp để kiểm chứng khả năng phối hợp, thay vì chỉ đánh giá hiệu quả qua số bàn thắng.

Một chiến thắng trước Kyrgyzstan sẽ mang đến chức vô địch Casper Cup 2026, nhưng điều đáng chờ đợi hơn là cách tuyển Việt Nam tổ chức lối chơi, tạo cơ hội và giải quyết trận đấu bằng sức mạnh tập thể.

Bởi những khoảnh khắc cá nhân có thể giúp tuyển Việt Nam thắng một trận đấu, nhưng để duy trì thành công lâu dài, HLV Kim Sang Sik cần xây dựng cho đội nhà biết tạo ra khác biệt từ chính lối chơi, bài vở rõ nét…

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