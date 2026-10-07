Bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương), 'bà trùm' Nguyễn Thị Mai Anh vừa phải nhận mức án lần lượt là 20 và 30 năm tù.

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 7/10, TAND TP Hà Nội tuyên án 65 bị cáo trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cùng bị tuyên án về tội Nhận hối lộ, bị cáo Ngô Văn Vinh (SN 1962, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đã nghỉ hưu) nhận án 7 năm 6 tháng tù; Dương Văn Lương (SN 1962, cựu Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) chịu 10 năm tù.

HĐXX tuyên phạt "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) 30 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Bị cáo Lê Văn Đông (chồng Mai Anh) bị tuyên phạt 19 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo khác nhận án từ 12 tháng tù treo đến 19 năm tù giam.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực giám định tư pháp, hoạt động tố tụng.

Các bị cáo đã lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước trong việc tạo điều kiện điều trị cho các can phạm là người có bệnh tâm thần, qua đó trục lợi có hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây hoang mang, bất bình trong xã hội.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai Anh đóng vai trò trung tâm của các hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, tinh vi, xảo quyệt, có sự phân công vai trò chặt chẽ cho các đối tượng "đàn em".

Bản thân bị cáo Mai Anh phạm nhiều tội, có nhân thân xấu, chưa thực sự thành khẩn, nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.