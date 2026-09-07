Một trong những người được nhắc đến là Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương “Mẩu”), người từng được hai cựu cán bộ công an giúp sức, bao che cho hoạt động mua bán ma túy.

Khoảng đầu năm 2019, Hương “Mẩu” bắt tay với Trương Tuấn Dũng (tức Dũng “Bốp”) và Nguyễn Thế Thành, hai người chuyên mua ma túy từ Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Khi ma túy được vận chuyển về Hà Nội, Hương gọi cho Nguyễn Văn Hưng, cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên cũ, nhờ người này dùng ôtô của Công an phường Đức Giang vận chuyển ma túy đến nơi cất giấu.

Hưng còn cho Hương gửi ma túy tại nhà. Theo chỉ đạo của Hương, nhiều lần đàn em đến nhà Hưng lấy ma túy mang đi bán.

Tháng 9/2019, Lê Hồng Hải, người tình của Hương, bị Công an quận Long Biên cũ bắt quả tang khi đang giao nhận ma túy. Hương sau đó gọi cho Hà Minh Đức, cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên cũ, nhờ giúp đỡ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TN

Đức hướng dẫn Hương dọn dẹp, cất giấu ma túy cùng các vật dụng liên quan khỏi nhà trọ để tránh bị khám xét. Ngày hôm sau, khi lực lượng chức năng khám xét, không thu giữ được đồ vật, tài liệu liên quan đến ma túy.

Theo cáo buộc, Hưng đã giúp sức, bao che cho Hương “Mẩu” và đồng phạm mua bán hơn 37,3 kg ma túy. Đức bị cáo buộc bao che cho đường dây này mua bán hơn 134,8 kg ma túy.

Tháng 7/2025, Hưng và Đức cùng bị tuyên án tử hình. Hương “Mẩu” lĩnh án chung thân.

Người đàn bà nổi danh giới giang hồ đất Bắc

Một “bà trùm” khác từng nổi danh trong giới giang hồ đất Bắc là Nguyễn Ngọc Dung (SN 1966, tức Dung “Thà”).

Theo một cán bộ công an, Dung từng là đối tượng cộm cán, “dân chơi anh chị”, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp.

Năm 1999, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Dung “Thà” 12 năm tù về tội Chứa mại dâm. Người phụ nữ này chấp hành án và được ra trại ngày 30/8/2005.

Nguyễn Ngọc Dung tại tòa. Ảnh: PĐ

Tháng 6/2023, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Ngọc Dung 7 năm 4 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến tháng 4/2025, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử Dung “Thà” về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tuyên phạt 3 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, Dung cùng đồng phạm mua bán 3,75 gram ketamine. Hai đồng phạm của Dung là Nguyễn Huy Hồng (SN 1988, ở Hà Nội) và Nguyễn Đức Thọ (SN 1990, ở Thái Bình) bị tuyên án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

“Bà trùm” dùng tiền thao túng loạt cán bộ

Một “bà trùm” khác mới bị truy tố nhiều tội danh là Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội). Cùng bị truy tố với Mai Anh còn có 64 bị can khác, trong đó có hơn 40 người là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Theo cáo trạng, Mai Anh dùng tiền tác động đến nhiều cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương để phục vụ mục đích cá nhân.

Một số người được phong danh hiệu Thầy thuốc ưu tú bị cáo buộc nhận tiền, tiếp tay cho Mai Anh. Bà ta còn bị cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Viện, tác động để những người có quan hệ thân thiết với mình được đưa vào quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng hoặc được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng.

Mai Anh còn bị cáo buộc câu kết với một số cán bộ, nhân viên, bảo vệ của Viện để tạo điều kiện cho bệnh nhân đang chữa bệnh bắt buộc trốn khỏi Viện hoặc ra vào nơi này mà không bị thông báo cho cơ quan quản lý, thụ lý.

Theo cáo trạng, Mai Anh nhận tiền của người nhà bị can, bị án để hướng dẫn làm giả hồ sơ, bệnh án, triệu chứng tâm thần, nhằm giúp những người này được đưa đi giám định tâm thần.

Mai Anh cũng bị cáo buộc “chạy” kết luận giám định theo hướng có lợi, qua đó giúp một số bị can, bị án hoặc phạm nhân trốn tránh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

VKSND TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TP Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền.